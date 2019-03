Emilio Izaguirre: "Me siento privilegiado de estar en la Selección"

San Pedro Sula, Honduras

El carrilero hondureño Emilio Izaguirre completó a la Selección Nacional, concentrada en San Pedro Sula bajo las órdenes del uruguayo Fabián Coito, de cara al amistoso del próximo martes 26 de marzo ante Ecuardo en Nueva Jersey.

El zurdo, militante el Celtic de Escocia, fue el último de los 14 legionarios que enlistó Coito en su primera convocatoria; aterrizó en la terminal aérea de esta ciudad y a se incorporó inmediatamente a la Bicolor.

“Le doy gracias a Dios por llegar bien. Vengo emocionado por este nuevo proceso y por el hecho de estar de nuevo en la Selección. Creo que todo jugador trabaja en su equipo para poder estar aquí”, comenzó diciendo.

“Es una bendición para mi estar acá. Lo que queda es trabajar para que las cosas salgan bien y nuestra selección gane cada partido”, añadió.

Izaguirre, de 32 años, aseguró que el llamado de Coito significa mucho para él, por lo que adelantó que se entregará al proceso bajo el mando del estratega charrúa.

“ Fue algo lindo. Me siento privilegiado de estar acá en la Selección. Los 27 que estamos ahora somos privilegiados”, valoró.

Al ser consultado sobre su estado anímico y físico, el jugador se increpó contra un reportero, pero aseguró que viene pleno.

“Llevaba 15 partidos desde noviembre hasta inicios de marzo que me lesioné del tobillo, he estado tres semanas con este problema, pero en las dos últimas he estado trabajando bien físicamente”, excusó.

- “¿Cuánto has avanzado en escala de uno a 10 cómo te sientes?”, consultó el comunicador; consulta que inquietó a Izaguirre.

“ Pero tu no sabes como vengo y tampoco cuanto he jugado como te voy a decir. Yo vengo con todo y con una mentalidad positiva de hacer las mejores cosas en la Selección”, respondió exacerbado. Izaguirre no juega con Celtic desde el 6 de febrero, en un partido liguero (victoria 2-0) contra el Hibernian.

El jugador anticipó que espera mantener su puesto en la titularidad, pero no se cerró a la sana competencia. A su vez prometió aportar toda su experiencia.

“Llevo 12 años de representar a mi país con mucho orgullo. La experiencia tiene que estar siempre en las selecciones. Yo vine a los 20 años y clasificamos con jugadores de 37", rememoró.

"Por ejemplo México, Rafael Márquez que a sus 39 años jugó un Mundial (Rusia 2018).La experiencia ayuda mucho a los jóvenes, espero nos complementemos bien”, declaró.

Sobre el rival del próximo martes, la Ecuador de Hernán ‘Bolillo’ Gómez opinó que será un fogueo positivo para inaugurar la era Coito.

“Sabemos de su calidad, son muy buenos. Casi todos juegan en el extranjero. Será un muy bueno para el profe Coito y lo que él quiere”, concluyó.