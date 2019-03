Pochettino: "Si hay un equipo favorito para ganar la Champions, es el Barça"

Barcelona.



El entrenador del Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino reconoció este lunes que "si hay un equipo favorito para ganara la 'Champions', es el Barcelona", al que le encantaría enfrentarse en una hipotética final.



"¿Jugar la final contra el Barça? ¿Dónde hay que firmar? Voy sobrado de confianza. Respondió con un sonrisa Pochettino, quien destacó el potencial del equipo azulgrana.



"Tiene jugadores de grandísimo nivel, más Leo Messi, que es un genio, el mejor del mundo, y Valverde está haciendo un gran trabajo. Aunque, después hay equipos como el City o la Juventus que también van a tener opciones, porque también están construidos para ganar este tipo de competiciones", apuntó.

Pochettino estuvo hoy en la capital catalana apadrinando la presentación de la Mediterranean Internacional Cup (MIC), uno de los torneos de fútbol base más importantes de Europa, que se disputada cada Semana Santa en la Costa Brava y que este año cumplirá su décimo novena edición.



Y allí habló, cómo no, de la espectacular actuación de su compatriota Leo Messi ante el Real Betis, al que este domingo le endosó un espectacular triplete que acerca más la Liga al Barça.



"El Barcelona tiene excelentes, extraordinario futbolistas, pero además tiene alguien que es un genio, alguien diferente, extraordinario, único. Leo hace cosas que nadie espera, pero lo que sorprende de él es su regularidad, su consistencia. Lo hace en cada partido, cada tres o cuatro días, durante los últimos once o doce años", analizó.



El Tottenham se mide al Manchester City de Guardiola en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y Pochettino confía en que su equipo sea "la sorpresa" del torneo.



"Cualquier de los cuatro equipos ingleses hubiéramos preferido no enfrentarnos a otro de la Premier, pero el sorteo es el que es. El City es un equipo que tiene la obligación de ganar, pero no solo desde la llegada de Pep. Con Mancini y con Pellegrino también. Y nosotros vamos a competir con el aliciente de estrenar nuestro nuevo estadio contra ellos y jugar ante 62.000 personas que van a transmitir una energía especial", explicó.



El preparador argentino también analizó las opciones de pasar a semifinales del Manchester United, el próximo rival del Barça: "Es un equipo que, en los últimos años, está construido par ganar grandes cosas. Por supuesto, tienen calidad, aunque me parece que el Barcelona está un escalón o un peldaño por encima".



El nombre de Pochettino siempre ha aparecido en las quinielas para ocupara el banquillo del Real Madrid. También antes de la vuelta de Zinedine Zidane, pero el técnico de los Spurs cree que solo son "rumores", aunque tampoco desmintió el interés del club blanco.



En cualquier caso, Mauricio Pochettino no siente que haya perdido un tren. "Yo estoy muy feliz en el Tottenham y tengo cuatro años más de contrato. Puede ser que el 99% de mis colegas piensen diferente, pero yo trato de disfrutar del día a día y no pensar mucho a largo plazo", sentenció.