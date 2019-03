Bryan Róchez: “Me llena de orgullo pelear un puesto con Choco y Elis”

Lisboa, Portugal.

Bryan Róchez luchó por varios años para ser tomado en en cuenta nuevamente en la Selección de Honduras. Ahora en la primera convocatoria oficial con el técnico Fabián Coito el nombre del delantero de 24 años destaca entre los delanteros para el amistoso frente a Ecuador del 26 de marzo en el Red Bull Arena.

El jugador del Nacional de Portugal ha anotado nueve goles en la temporada, además sueña con jugar el Mundial de Catar 2022. En 2015 disputó el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda.

¿Cómo tomas el llamado?

Contento, he trabajado para este momento y se me dio esta oportunidad. Espero aprovecharla al máximo.

Siempre ilusiona iniciar un proceso.

Es el comienzo de una nueva era. Esperamos hacer un buen partido contra Ecuador, esperamos mostrar una buena cara como lo hicimos contra Panamá y Chile. La Copa Oro será un torneo importante para ver de qué estamos hechos.

¿Qué hacías cuando recibiste el llamado?

Recibí el mensaje por WhatsApp y estaba concentrado con el equipo para un partido con el Nacional y estaba por dormir. Al siguiente día se ultimaron los detalles.

¿Cuál es el objetivo para seguir en las convocatorias?

El objetivo mío no solo es estar en la lista, así también piensas los otros compañeros. Queremos ser parte importante, quiero aportar, que la Selección gane partidos, que sobresalga a nivel mundial.

¿Hablaste con Coito?

No, solo recibí la notificación por parte de la gerencia. Pero ahora que estaremos concentrados dialogaremos. Tendremos esa oportunidad de conocerlo.

¿Qué se dicen entre los compatriotas sobre la llegada de Fabián Coito?

La verdad contentos con la decisión que se ha tomado. Ahora toca trabajar y esperar que los resultados se logren trabajando fuerte.

Hablaste con Jonathan Rubio, seguro espera la convocatoria.

Hablamos de vez en cuando, siempre que lo hacemos tocamos ese tema de ser convocados, si los ojos de los entrenadores están puestos en nosotros. Toca darle ánimos, esta vez me tocó a mí, no sé si al final estará entre los convocados, pero él está trabajando fuerte para ser convocado y esperando la oportunidad porque sé de la calidad que tiene.

Tienes mucha participación a lo largo de la temporada en Portugal y con nueve goles ¿cómo calificas esto?

Era algo soñado jugar en Europa. Que mejor que empezarlo con esta temporada que estoy realizando, espero seguir así o por lo menos terminarla de la mejor forma. Los últimos partidos no he tenido mucha oportunidad y son decesiones técnicas que toca respetar. Disfruto al máximo, son oportunidad únicas, sino se aprovechan no vuelven.

Catar 2022 ¿al escucharlo qué se te cruza por la mente?

Querer estar ahí, es un sueño. Estuve en un Mundial Sub-20, no nos fue de la mejor manera. Quiero jugar ese Mundial, muchos compañeros eso desean.

En esta Selección encuentras a muchos que tienen mundiales juveniles y adultos.

Creo que hay una mezcla importante de experiencia y juventud y eso es muy bueno. Siempre manteniendo la cara de la experiencia como Maynor Figueroa que nos puedan dirigir en esos partidos complicados, vamos a necesitar a un líder o dos. Sabemos que los tenemos y es algo importante.

En la delantera están Choco o Elis, te toca pelear un puesto contra jugadores que también destacan en sus clubes.

La verdad que sí, de eso no me cabe la menor duda. Siempre he trabajado para competir, donde no hay competencia no hay buen grupo. Me llena de orgullo pelear un puesto con Choco, Elis, Ro-Ro, Rubilio, Jerry y los que puedan estar, es una bonita competencia.

¿Cómo está tu presente en el Nacional?

Tengo contrato lo que resta de este torneo y un año más. Al final de esta temporada veremos si existen ofertas y la vamos a analizarlas. Pero me siento bien en Madeira, mi familia también.