¡Exclusiva! Kevin Álvarez: “No he desentonado aquí en Suecia”

Estocolmo, Suecia.

El lateral derecho Kevin Álvarez ya tiene un mes de haber aterrizado en tierras suecas, adonde jugará con el Norrköping de la primera división de ese país.

El exolimpista conversó con Diario LA PRENSA e las experiencias vividas estos primeros días en el suelo escandinavo.

Hay algunas cosas que le han sorprendido y allá se ha encontrado una gran ayuda. Esta fue la entrevista.

¿Cómo van estos primeros días en Suecia?

La verdad que primeramente quiero agradecer a Dios por todo. Los primeros días donde vayas siempre es difícil, pero me encontré con un grupo muy buena onda que me han he hecho sentir como si fuera del equipo por años.

Voy adaptándome a muchas cosas, lo principal, que es el clima. Acostumbrarse a estar lejos de la familia, que son cosas muy difíciles, pero esto lo tiene que pasar todo aquel que está dispuesto a triunfar en esta vida.

Hablando de clima, llega de una ciudad calurosa (SPS) a un país con mucho frío.

A veces me preguntan aquí si en Honduras es frío, pero yo les digo que la temperatura más baja es 30 grados, y aquí paso hasta 5 grados bajo cero. Digo que es muy frío para mí, pero solo se ponen a reír y me dicen que me acostumbraré.

Otra barrera es el idioma, ¿cómo le ha ido con esto?

Vivo con ían Smith (costarricense), comparto apartamento porque el mío aún no está amueblado. Paso la mayor parte con él, entonces no se me complica mucho. Creo que este es su tercer torneo y ya sabe cómo rueda la pelota aquí.

Sin duda un gran apoyo para usted.

Ha sido un gran apoyo, la verdad, tener a alguien aquí que hable español y me ayude en cosas que yo no comprendo.

¿Y el sueco suena muy complicado?

Creo que es más fácil aprender chino... Es bien raro, difícil de solo escucharlo.

¿Pero muchos suecos hablan inglés?

Aquí, la mayoría de las personas hablan hasta tres idiomas, sueco, inglés y francés. Yo estoy aprendiendo inglés.

¿Y sus compañeros qué le han transmitido a través del compañero Smith?

Mucha confianza, que haga lo que sé hacer. Es un grupo muy buena onda y eso ayuda a cualquier jugador.

El torneo en Suecia está por arrancar.

Arranca el 31 de marzo. Hay tiempo para prepararse bien y pelear por un puesto.

¿Y usted cómo está en el plano físico?

Bien, ya jugué dos partidos y me sentí bien. Uno no debe hacer bulla sobre lo que está haciendo, pero no he desentonado.

¿Qué le ha dicho el técnico?

Me dice que tengo mucho para aportarle al equipo, que siga trabajando, que falta para que comience el torneo y las cosas se van a dar.

¿Y qué tal la ciudad donde vive?

Es una ciudad bonita y tranquila, a una hora de la capital Estocolmo. Me siento muy bien.

¿De las costumbres suecas que le ha sorprendido?

La verdad que estas personas demuestran otro tipo de educación. Llegás a un restaurante y no escuchás gritos, nada de eso. La verdad es que están avanzados y desarrollados casi en todo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo que ha visto?

Como que toman agua con gas, esa cosa como Alka Seltzer, eso sí que no me gusta.

¿Pero si hay café?

Obvio, vos llegás al camerino aquí y hay una máquina de esas que allá solo hay en Espresso. Ahí hay café, té caliente, chocolate con leche... Todo es top. Son otros cinco lempiras, dicen por ahí.

¿Y los entrenos?

Principalmente por las canchas los entrenos aquí son cortos pero intensos, y mucho espacio reducido. Se enfocan bastante en control orientado.

¿Con la comida ha tenido problema?

Gracias a Dios no me encuentro nada raro aquí en la alimentación. Me alimento normal, como si estuviera en Honduras. Hay cosas que comen los suecos, pero yo no las voy a pedir, no voy a inventar.

¿Te has encontrado con algún catracho por allá?

Me han escrito varios, que son de padres catrachos, pero no he encontrado a ninguno en persona.

¿Has tenido comunicación con Fabián Coito, DT de la Selección?

No me he comunicado con el profesor. Seré franco, no todo el que está jugando en el exterior tiene un cupo en la Selección. Nadie está matriculado y tampoco es obligatorio que los que están afuera deban ir.