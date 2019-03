¿Y el 'Ñangui' Cardona? Nadie sabe nada del jugador en el Honduras Progreso

El Progreso, Honduras.



La nueva caída en casa del Honduras Progreso no solo trajo el descontento de su afición y directiva, también evidencia que en el interno algo está fallando puesto que el futbolista Jorge “Ñangui” Cardona no estuvo ante Olimpia aparentemente por una decisión personal.



“Aquí no estamos tratando con niños, son jugadores profesionales”, se limitó a decir el asistente técnico Luis Alvarado, quien fue el único en referirse tras perder 1-2 con el sublíder del Torneo Clausura 2019.





El segundo al mando en los de la Perla del Ulúa dejó en claro y sin tapujos que se estaría tratando de un acto de rebeldía del futbolista, quien ante la situación económica del club y el momento deportivo del equipo se ha hecho a un lado y no da pistas de su paradero.



El Honduras Progreso perdió este domingo en el estadio Humberto Micheletti en la jornada 11. Dos goles de Jorge Benguché amargaron a los ribereños que contaron con el apoyo de sus aficionados.