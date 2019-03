Boniek García: “Estoy esperando que Fabián Coito me tome en cuenta”

Houston, Estados Unidos.

El momento se prestaba para conversar profundamente sobre lo que ha sido su carrera en el extranjero con el Houston Dynamo, ahondar sobre su legado en la franquicia de la MLS y su deseo de continuar en la Selección de Honduras en la era del técnico uruguayo Fabián Coito.

En exclusiva, Diario LA PRENSA conversó con Boniek García, el emblemático futbolista hondureño que con su eterna sonrisa y su gran calidad continúa destacándose. “Esta es mi octava temporada con el club, me siento muy bendecido de haberme ganado el cariño y la admiración de la gente aquí”, citó el volante de 34 años.

¿Qué tan significativo es portar el gafete de capitán?

Es sinónimo de alegría, es el premio al trabajo realizado durante tanto tiempo aquí, y esa designación me obliga a exigirme aún más por ser el capitán, me incita a buscar maneras de que mis compañeros siempre den el extra, debo concientizarles a darlo todo por el escudo, por la afición, por el compañero y por la organización. Partido a partido estoy con la obligación de demostrar lo mucho que significa este equipo para mí.

¿La llegada de Maynor Figueroa, la continuidad de Alberth Elis y Romell Quioto, más otras piezas lo hacen soñar?

La llegada de un futbolista con la trayectoria y recorrido de Maynor Figueroa nos ha fortalecido. En el caso de Alberth, desde que llegó ha ido en una curva ascendente, me alegra que continúe y espero que siga aprendiendo, creciendo, y si juega con esa determinación pronto se marchará a Europa. Con la presencia de Quioto ganamos mucho, es un jugador desequilibrante, que tiene mucha calidad y cuando está enfocado es capaz de hacer cosas importantes.

¿Cómo toma el ser el capitán de Maynor en el club, su capitán en la Selección?

En el momento que salíamos del camerino rumbo a la cancha se me vino eso a la cabeza y lo quedaba viendo, era extraño tener el gafete y que él esté allí, era algo difícil de asimilarlo por lo que él representa para Honduras, pero entiendo que por mi trayectoria en el equipo es que me he ganado ese derecho.

¿Cómo toma la llegada de Fabián Coito a la Selección?

Estoy muy feliz de que se tomó una determinación; dejamos pasar mucho tiempo, pero en la otra mano, sucedió en el momento idóneo, solo observe la cantidad de jugadores que hoy atraviesan un gran momento. Personalmente, siempre estoy esperando que se me tome en cuenta. Aunque para unos soy un veterano, mi rendimiento es muy elevado, pues la edad es solo un número. Va a ser muy difícil para el profesor si todos siguen rindiendo de esta manera en su clubes, se le convertirá en un dolor de cabeza el elaborar la lista de convocados. Solo imagínese futbolistas como Michaell Chirinos, que la está rompiendo en México; Jonathan Rubio, que está siendo muy exitoso en Portugal; Alex López anda muy bien; Luis Garrido se merece una oportunidad, y Félix Crisanto es un gran jugador.

¿Le ilusiona estar en la convocatoria para enfrentar a Ecuador el 26 de marzo?

A quién no le ilusiona ponerse la camisa e ir a defenderla. Por los momentos debo trabajar en mejorar dentro del equipo para poder ser tomado en cuenta. Voy a levantar mi nivel y espero volver, pero para ser sincero lo más importante es darle la continuidad a otros jugadores. Ahora estoy jugando en una posición más retrasada y la Selección en esa posición tiene jugadores como Garrido, Acosta, Castellanos, Mallorquín, Deiby Flores, pero si me llaman iré a competir por el puesto.

¿Qué errores del pasado no se puede dar el lujo de cometer Fabián Coito?

No tener confrontaciones con el jugador es clave, que valore mucho el poder platicar con el seleccionado. El mantenerlo motivado para que siempre esté a la disposición es importante; el ser frontal y conversar sobre lo que es bueno o malo es indispensable. a uno le gusta que lo escuchen, y si se tiene un técnico que te dé esa apertura las cosas marcharán de maravilla.