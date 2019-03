Carvajal, rotura muscular; Lucas Vázquez lesión en el muslo

Madrid, España.



El nefasto partido contra el Ajax de Amsterdam se cobró no solo la eliminación de la Liga de Campeones, sino que el Real Madrid ha perdido para varias semanas por lesión al menos al brasileño Vinicius, a Dani Carvajal, a Lucas Vázquez y al galés Gareth Bale.



Vinicius supo el miércoles que estará al menos dos meses de baja por una "rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha", y este jueves se ha conocido que Carvajal sufre una "rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho" y Lucas Vázquez, que como el brasileño se tuvo que retirar en la primera parte, una "lesión de grado 1 en la zona isquiotibial del muslo izquierdo". En ambos casos, según refleja el parte emitido por el club, quedan pendientes de evolución.



Mientras tanto, Gareth Bale, que acabó cojeando el encuentro con un esguince en el tobillo derecho, trabajó este jueves en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, al igual que el meta costarricense Keylor Navas y el joven lateral zurdo Sergio Reguilón.



Por su parte, Marcos Llorente, volvió a pisar el césped justo un mes después de lesionarse en la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou.



El madrileño, según informó el club, hizo carrera continua para seguir con su proceso de recuperación a parte de la plantilla de Santiago Solari, que reforzó el delantero del filial Cristo González.



La plantilla blanca, tras una semana en la que cayó en la Copa del Rey, en la Liga de Campeones y perder casi todas sus opciones en LaLiga Santander, trata de rearmarse para, cuanto menos, no ver peligrar su clasificación para la próxima Champions.



Los problemas físicos y el propio desgaste acumulado en los últimos encuentros obligarán a Solari a introducir numerosas novedades en el once que alinee el domingo en el estadio Zorrilla, donde se enfrentará al Valladolid, que necesita la victoria para alejarse de la zona de descenso.



El grupo llevó a cabo ejercicios de control y pase, practicó la posesión y la presión dividido en dos equipos y realizó esprints y disparos a portería. Por último, los blancos disputaron partidos en campos de dimensiones reducidas. Navas, Reguilón y Bale trabajaron en el interior de las instalaciones. Vinicius Jr. sigue con su proceso de recuperación.