Keosseián discutió con periodista y asegura que se ve en la final

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián, entrenador del Olimpia, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante la UPN y de cara al duelo que sostendrá este miércoles contra el Vida. El timonel albo tiene confianza que llegarán a la final.

Además, el ambiente se calentó más de los común entre un colega de la prensa y el estratega uruguayo.

¿Sería imperdonable no ganar ante Vida?, “Nada es imperdonable, esa palabra es muy fuerte, pero sí tenemos que ganar. Siempre he dicho que nuestro objetivo es llegar a la final y ganarla”, comenzó diciendo.

Y añadió: "Es que no sé. Yo no estoy presionado y los muchachos creo que tampoco. Estoy normal”

Manolo sostiene que siguen encaminados a la final: “Estamos como los demás equipos, salvo Marathón que ha hecho una campaña muy buena. Los demás estamos en la lucha” .

El uruguayo sentenció que pese al presente: “Yo estoy convencido que vamos a llegar a la final”.

Polémica.

Manolo protagonizó un nuevo encontronazo con un periodista, quien manifestó que su equipo no jugaba bien.

“¿A vos no te gustó? A mí sí, yo estoy convencido que vamos a llegar a la final. No estoy para que te gusté”, sentenció.

Y al recibir una otra pregunta del mismo comunicador: “A mí no me importan lo que digan ustedes. Me importa mi equipo”.

Y luego aguas se calmaron y Manolo pidió: “No me agredan. No es bueno que vos agredás(le dijo al periodista). Hagan preguntas”.

Confianza

Manolo no duda que Olimpia jugará la final del Clausura: “Yo creo que estamos encaminadas a la final. Dejenme soñar con algo que creo factible. No prohíban la ilusión porque sé qué jugadores tengo. Como dicen no me pinchen el globo”, pidió Manolo.

¿Y en que sustenta en optimismo?, “En que soy un técnico capaz y he ganado muchos campeonatos, tengo buen ojo y siento que este plantel tiene para salir campeón”.