Mourinho se deja querer por el Real Madrid: "No tendría problemas en regresar"

Madrid, España.

El entrenador portugués José Mourinho, quien se encuentra sin equipo tras ser destitudo del banquillo del Manchester United en diciembre del 2018, se refirió este martes sobre los rumores que lo colocan como posible nuevo estratega del Real Madrid.

"Mou" asumió en mayo del 2010 las riendas del Real Madrid, con un contrato por cuatro temporadas en donde cumplió tres y se marchó, consiguió una Copa del Rey (2011), Primera División (2012) y Supercopa de España (2012), siendo la Liga de Campeones de Europa su gran deuda.

Por lo que hoy tras la mala campaña del club madridista en donde Santiago Solari ya perdió dos clásicos ante Barcelona, diversos medios señalan que Mourinho podría volver al conjunto merengue y en esta ocasión el DT luso no descartó la posibilidad.

"Rumores son rumores. No tendría problema de regresar al Madrid, Oporto, Chelsea, Inter... a cualquier equipo en el que he entrenado. Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí", dijo .

Y añadió: "Pero he de decir que el único equipo que me pidió volver después de haber estado en una etapa anterior fue el Chelsea, nadie más".

Sobre su etapa en el Real Madrid, Mourinho se mostró bastante nostálgico y sus palabras inmediatamente han generado diversos comentarios.

"Tengo un recuerdo fantástico en la globalidad. Trabajar en el Real Madrid en una experiencia única y diferente al resto de equipos en los que he estado. Hicimos cosas fantásticas, ganamos una liga de modo único... También tuvimos malos momentos, cometí errores, pero después de la experiencia de haber entrenado al Real Madrid he mejorado mucho como entrenador y como persona".