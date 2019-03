Alberth Elis a Fabián Coito: "Me pongo a sus órdenes, tenemos sed de gloria"

Houston, Estados Unidos.

El delantero hondureño Alberth Elis, jugador del Houston Dynamo de la MLS, mostró su satisfacción por la escogencia del nuevo seleccionador de Honduras y el futbolista, desde ya se reporta listo para ponerse a las órdenes del estratega uruguayo Fabián Coito

Para la "Panterita", el puesto en la representación nacional debe darse por méritos, por lo que espera mejorar su accionar en su club y así poder reportarse a la Bicolor en un gran nivel. Hoy el atacante catracho conversó en Exclusiva con Diario LA PRENA y dejó interesantes comentarios.

"Como cada uno de los jugadores, estuve durante mucho tiempo a la expectativa de quién sería el entrenador, existía cierta incomodidad ya que tenía deseos de que nos pusiéamos a trabajar. Ahora que el profesor Fabián Coito ya fue ratificado en el cargo, me pongo a sus órdenes para iniciar las labores, me siento muy motivado y con muchas ganas de ganarme con mi trabajo en el Dynamo, la inclusión en la convocatoria de Honduras", comenzó diciendo.

¿Siente que de repente se demoraron mucho en tomar esta decisión, después de muchas fechas FIFA sin participación de Honduras y en otros casos con entrenador interino?

La verdad es que eso ya no importa, a estas alturas lo que debemos hacer es ponernos a trabajar y dejar de lamentarnos, ya tenemos un seleccionador y uno no puede estar viviendo de pasado. Ahora hay que prepararse para una fecha FIFA que se realizará en muy pocos días y habra que sacarle el mayor provecho, sabiendo también que la Copa Oro ya está a la vuelta de la esquina.

¿Qué tanto le motiva a un joven como usted, el tener a un especialista en sacar lo mejor de futbolistas jóvenes?

Obviamente, si la federación lo escogió, es porque es un hombre capaz de desarrollar el potencial de nuestros futbolistas, el grupo de personas encargados de hacer la escogencia confiaron en él, nosotros como jugadores debemos brindarle toda nuestra confianza y apoyarle durante el proceso, con seguridad recibirá el respaldo de todo el grupo."

Aunque no he trabajado con él, no conozco su ideología y desconozco tantas cosas de él, uno como jugador siempre está avido por aprender, tengo deseos de adquirir el mayor conocimiento posible. Esperaré mi oportunidad para conocer má de la idea a implementar y conocer la manera en la que encajo en sus planes.

¿Pese a la agenda tan apretada con el Houston Dynamo,ha tenido tiempo de pensar en ese partido del 26 de marzo en Nueva York ante Ecuador?

La participación en el club me permitirá alcanzar un mejor nivel, lo más importante ahora mismo es llegar a un alto nivel de rendimiento, tenemos varios partidos con el Dynamo y hay que buscar la manera de jugarlos, rendir al 100% y así cuando nos toque ir a jugar con la selección poder rendir al grado de exigencia que se requiere.

¿Que probabilidades le ve a esta gran camada de futbolistas con la que cuenta Honduras?

Se vio en los últimos partidos del proceso anterior que tenemos un buen grupo, un conjunto que sabe jugar fútbol, tenemos mucha sed de gloria, hambre de triunfo, los jugadores queremos hacer las cosas bien siempre, eso nunca va cambiar. Ahora lo que viene es inyectarle a eso la idea de trabajo del profesor, implementarla en el campo de juego y adaptarnos inmediatamente a lo que pida.