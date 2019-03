Maynor Figueroa a Fabián Coito: "Estamos a la disposición, aquí estoy levantando la mano"

Houston, Estados Unidos.

A pesar del paso de los años y los cuestionamientos, el defensor hondureño Maynor Figueroa se empeña en seguir demostrando que el rendimiento no tiene edad, su trabajo en la cancha habla por él y así lo dejó muy claro en el debut con el Houston Dynamo de la MLS.

En su estreno con el equipo naranja empataron 1-1 ante Real Salt Lake, Maynor fue de los hombres más destacados, le dio solidez, frescura y personalidad a su club. Hoy el defensor catracho conversó en exclusiva con Diario LA PRENSA, en donde además se pronunció sobre la llegada del uruguayo Fabián Coito al banquillo de la Bicolor.

"Estoy muy contento, agradecido con Dios por la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto me gusta, ya llevo tres partidos disputados a buen nivel, dos durante la Concachampions y nos fue muy bien", comenzó diciendo.

Y añadió: "Hoy (ayer) no logramos el resultado que queríamos, pero pese a quedarnos con 10 jugadores, estuvimos muy cerca de lograr el resultado que deseábamos, el rendimiento ha sido bueno y nos queda el deseo de seguir mejorando".

La llegada de Figueroa a Houston sorprendió a más de alguno, por lo que decidimos consultarle como se dio su llegada al cuadro naranaja, un club que sin lugar a duda, se beneficiará enormemente de la llegada del experimentado jugador que tuvo una amplia carrera en la Premier League de Inglaterra.

"Estoy aquí en el Dynamo gracias al profesor Wilmer Cabrera, se dio cuenta que me encontraba sin equipo, ya habian pasado muchos dias y la necesidad de tener otro defensor en el club aumentaba. Para completar la plantilla hacía falta ese jugador y se puso en contacto conmigo, me habló del proyecto y el tener a Alberth, Boniek y Quioto me motivó para darle el si y aquí estoy muy feliz con mi decision", reveló.

Hablemos de sus connacionales, al parecer Boniek Garcia es la figura del equipo, por el cariño que le muestra la afición, lo que representa y su gran nivel de juego, ¿qué me puede decir de su labor y legado en Houston?

Boniek es un jugador muy respetado y querido, al estar aquí lo he podido reconfirmar, lo veía cuando estaba en Dallas, pero al estar en Houston lo ves con otra perspectiva y si, lo admiran, lo quieren, respetan, se lo ha ganado y se lo manifiesta la ciudad, la organizacion, cuerpo tecnico y jugadores.

"La responsabilidad que Boniek ha sabido asumir es muy grande,lo ha hecho bien y sin ningún problema, a nosotros nos toca colaborarle, sumarle, estamos tirando juntos hacia adelante, su impacto es muy grande y se siente bien, el poder ser testigo de ello", aseveró Maynor.

Sobre el potencial de Romell Quioto, el capitán de la selección de Honduras señaló: "Es un jugador que le sobra la calidad, tiene un gran potencial, pasa mucho fútbol por sus piernas y la verdad espero que esta sea su última temporada en la MLS y que se pueda marchar a Europa".

El otro futbolista hondureño del Houston Dynamo es Alberth Elis, están son las las palabras del capitán, sobre el delantero de la selección de Honduras.

"La situación con Elis es que tiene muchísimo potencial, pero tambiÉn tiene mucho por mejorar, sus cualidades le han permitido ser exitoso, lo que ha mostrado le alcanza para jugar aquÍ, pero debe crecer. Espero que se esfuerze en mejorar sus carencias y que pueda tener una gran temporada y que también se marche a Europa a muy corto plazo".

Selección de Honduras

Ya Honduras tiene en Fabián Coito a su nuevo entrenador, ¿ha podido hablar con él?

La verdad es que todavía no ha existido comunicación con él, estamos todos muy contentos de saber que ya tenemos al capitán del barco tomando el control de la situación, el mensaje es el mismo de siempre, estamos a la disposición y esperando el poder comunicarme con él y ponernos a trabajar en busca del objetivo.

¿Se le consultó a usted como capitán de Honduras acerca del perfil del tecnico de la selección?

No para nada, la verdad no creo que ningún jugador estuvo enterado de como marchaban las negociaciones durante la escogencia del técnico, no se nos consulta, nosotros como jugadores estábamos en la misma posición de todo el pueblo hondureño a la expectativa de que se oficializara el nombre del entrenador, me da mucha alegría saber que la búsqueda se acabó.

¿Le preocupa que un técnico acostumbrado a trabajar con jóvenes lo pueda dejar afuera de la selección nacional?

Espero que siga contando con mis servicios, en una de sus entrevistas mas recientes enfatizó que tomaría en cuenta para este proceso a los jugadores de experiencia, pues aquí estoy levantando la mano e indicándole ques estoy listo, preparado para el desafío y si no me convocará, pues me tocará apoyar desde afuera al que este dentro de la selección.

¿Parece que el titulo de eterno capitan le esta quedando como anillo al dedo?

El fútbol es de todos los días, es de rendimiento, es de querer ser y estar, amo lo que hago, esta es mi pasión y no estoy bajando los brazos ni regalando nada, estoy en pie de lucha, durante mi carrera sacrifiqué a mi familia por esto, los he dejado solos por mi compromiso con el fútbol, es algo que disfruto y si me dan la oportunidad de continuar, pues bendito sea.

El partido del 26 de marzo en Nueva York ante Ecuador, podria decirse que es la presentación de todos ustedes los aspirantes a la selección?

Cada partido o convocatoria representa la oportunidad de jugarse la vida, el que está en esa lista debe darlo todo para seguir viendo su nombre en las convocatorias y no hay mañana, ese partido es sumamente importante para todos.

Será la oportunidad de impresionar al profesor, pero, no va ser un partido que va determinar los par+ametros a seguir, aunque si sera importante arrancar con el pie derecho el proceso, en ese momento se podrá definir con que jugadores seguira contando.