Jorge Salomón: “Aquí estoy para tratar de ayudarle al fútbol”

San Pedro Sula, Honduras.

El directivo Jorge Salomón, expresidente de la Comisión Normalizadora de Fenafuth y ahora aspirante a presidir el ente rector del fútbol hondureño, visitó la redacción de Diario LA PRENSA para conversar sobre el proyecto con el que pretende dirigir el fútbol nacional.

¿Por qué quiere ser presidente de la Federación?

La primera razón es que estos últimos tres años fueron muy duros para el fútbol hondureño, nos tocó enfrentar grandes retos que tratamos de cumplir, pero quedaron muchas cosas pendientes que debemos terminar de hacer. El fútbol lo merece, es algo que a todo mundo le apasiona, a todos nos interesa y hay que cumplir con muchas cosas que se iniciaron en cuanto arbitraje, ligas menores, infraestructura; todo esto tiene un plan de acción y hay que darle seguimiento.

A la Comisión Normalizadora llega en un momento complicado, nadie quería tomarlo.

Fue un momento delicado. Siempre cuento que eran las 9:00 am y no sabíamos qué íbamos a hacer y estábamos a media hora de una conferencia de prensa para que nos suspendieran. Tuve que tomar una decisión y fue de corazón, no de estrategia ni nada. Aquí estoy para tratar de ayudarle al fútbol con nuestro tiempo, este es un tema ad-honorem, lo hacemos de todo corazón.

__¿Cuál es tu radiografía del fútbol de Honduras?

Creo que todavía estamos sufriendo de un poco la falta de planeación y esto se debe trasladar a la Liga Nacional, ligas menores, en Ascenso, en todos lados hay que planificar. También debemos crecer en el tema de tecnología. Algo que hemos hecho es capacitar, no tenemos que limitarnos, debemos capacitar gente en todos los rubros. Sin recurso humano es imposible crecer en alguna área.

__¿Ya tiene mucho de estar en esto?

Comencé en la segunda división. Siempre hemos trabajado por las selecciones menores, hemos llevado a nueve selecciones juveniles a mundiales. Conozco el fútbol y sus necesidades. He andado en todas las canchas de Honduras. Creo que todo eso es aprendizaje.

__Por el fútbol menor no se ha hecho nada, los quijotes siguen siendo los padres.

Hay muchas cosas que se deben enfrentar. Lógicamente que no hay una varita mágica para solucionar todos los problemas. Requiere de organización. Tenemos que hacer salir de la parte política y pensar cómo hacemos para que los niños disfruten. Hay regionales con diferentes condiciones económicas, que debe atacarlas de forma individual.

__¿Qué está haciendo para convertirse en presidente?

Estamos platicando con todos los sectores, todos son amigos. A nadie le ofrecemos lo que no podemos.

__¿Qué está ofreciendo?

Mucho trabajo, planificación y orden, y trabajar para conseguir los recursos que necesitamos para las diferentes actividades.

__¿Cuál es la situación financiera de la Fenafuth?

La Federación no ha llegado a una fórmula financiera en la cual si no clasificamos a un Mundial que no quedemos con déficit. El Mundial nos vuelve a dejar en negro, tenemos que trabajar para que clasificando o no funcionemos en negro.

__¿De cuántos millones es el déficit?

Creo que andamos alrededor de unos 4.5 millones dólares (108 millones de lempiras) de déficit. La Federación anda costando cada cuatro años entre 25 o 30 millones de dólares. Entonces hay que trabajar para eso, hay que tener las cosas claras qué debemos hacer para llegar a eso.

__Era presidente de la Comisión Normalizadora, se dijo que no podía aspirar a Fenafuth, ¿es legal su candidatura?.

No me postulé sin preguntar, porque no lo haremos fuera de la ley. El espíritu de la ley es que uno no podía ser miembro del comité electoral.

__Su opositor es Gabriel Rubí, ¿quién tiene más méritos?

Yo respeto a todos. Lo que tenemos que pensar es en el bien del fútbol, hay que cuidarlo. Estamos en una situación bien delicada, estamos en un hilito en el fútbol nacional, por cualquier error nos pueden volver a suspender.

__¿Con cuántos votos cuenta ahora?

Deberíamos andar con alrededor de unos 23 votos, pero esas son decisiones personales. Esto es democracia. Le pedimos simplemente a la gente que apoye el fútbol. Yo me voy a preocupar por el bien del fútbol porque hay que cuidarlo. Primero Dios que podamos nosotros colaborar con el fútbol de Honduras por más tiempo.

__En anteriores elecciones se manejó mucho que hubo dinero por compra de votos.

De parte nuestra no habrá nada de eso, deberían ser unas elecciones limpias. No podemos darnos el lujo de cometer errores porque lo que puede pasar es una suspensión para el fútbol hondureño. Lo primero es cuidar el balompié.

__¿Y los derechos de televisión cómo están?

Están vendidos hasta 2022.

__En anteriores eliminatorias han habido ofertantes que quieren competir con Televicentro. ¿Hay alguna posibilidad o es exclusivo?

Nada es exclusivo, en este momento todo está vendido, pero el 2022 habría que discutir ese tema.

__¿Cuál es su más grande desafío si llega a ser presidente?

Sembrar buenas bases para el futuro en el fútbol hondureño. Hay que fortalecernos todos. No es solo la clasificación al Mundial, eso es como la cereza al pastel, pero debemos trabajar en todo lo demás.

__Fenafuth gasta millones pagando hoteles de concentración, no es factible hacer un hotel en el estadio Olímpico.

Vamos a ver, ya está el plan. La Fifa nos prestó a una persona que se dedica hacer planes estratégicos y este caso será el hotel de la Selección en Siguatepeque. Ya empezó a trabajar. En Siguatepeque, la Fifa va a construir una cancha artificial e invertirá dinero para cambiar el techo y el piso. Hay un plan a cuatro años para que se vaya fortaleciendo. La idea es que ese será el proyecto gol de nuestro país.