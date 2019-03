Sporting Kansas City, con asistencia de Roger Espinoza, vuelve a ganar al Toluca y está en cuartos de Concachampions

Toluca, México.

El Sporting Kansas City, con una excelente actuación del hondureño Roger Espinoza, se clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf al vencer de visita 0-2 al Toluca de México en el estadio Nemesio Díez.

El centrocampista catracho ha participado en la jugada del primer gol del equipo de la MLS. En el minuto ocho, Espinoza condujó el balón por el medio campo, levantó la cabeza y envió un enorme pase para Gerso Fernandes. El extremo bissau-guineano recogió la asistencia, se quitó al defensa con un amague y sacó un disparo de derecha superando al portero mexicano Alfredo Talavera.

Así, el conjunto estadounidense sentenció las aspiraciones de remontada que tenía el club mexicano tras el triunfo del Sporting por 3-0 en Kansas en la ida de los octavos.

En el segundo tiempo, minuto 63, Krisztián Nemeth fue víctima de una falta penal por parte del defensa mexicano Adrián Mora, que fue expulsado, y el propio delantero húngaro marcó desde los doce pasos para el 0-2.

Ahora el Sporting Kansas City se enfrentará en los cuartos de final al Club Atlético Independiente de Panamá, que dio la sorpresa eliminando al Toronto FC, también de la MLS.

-FICHA TÉCNICA:



TOLUCA: Alfredo Talavera, Jonatan Maidana, Osvaldo González, Adrián Mora, Rodrigo Salinas, Antonio Ríos, Iván Acero, Alan Medina, Pablo Barrientos (Brian Rubio, min.72), Diego Abella (Luis Ángel Mendoza, min.50) y Emmanuel Gigliotti (Santiago García, min.64).

SPORTING KANSAS CITY: Tim Melia, Graham Zusi, Andreu Fontas, Matt Besler, Seth Sinovic, Ilie Sánchez, Felipe Gutiérrez, Roger Espinoza, Johnny Rusell (Daniel Salloi, min.66), Gerso Fernandes y Krisztián Nemeth.

Highlights: @SportingKC defeats @TolucaFC 2-0 in a historic victory in Mexico. #SKC will now face @CAIPanama #TOLvSKC #SCCL2019 pic.twitter.com/GuBzjPiaV0