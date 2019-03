Real Madrid despide a un entrenador de equipo juvenil por sus críticas en el clásico ante Barcelona

Madrid, España.

El Real Madrid ha despedido este jueves al entrenador del equipo Juvenil B, Álvaro Benito, de manera inmediata por unas críticas vertidas contra varios jugadores de la primera plantilla tras la derrota que sufrió el club blanco frente al FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

Las colaboraciones de Álvaro Benito en diferentes medios de comunicación le han costado su puesto como entrenador del Real Madrid Juvenil B. Según informa 'Marca', las críticas vertidas por el exfutbolista y excantante han acabado con la paciencia de la directiva blanca, que no ve con buenos ojos que sus empleados hablen en tertulias con periodistas, y han decidido su despido fulminante como técnico del conjunto de la cantera blanca.

Benito fue comentarista del programa 'El Chiringuito' de Jugones, pero actualmente lo es en televisión con el canal Movistar+ y en radio en la Cadena Ser. A diferencia de otros exfutbolistas, en sus análisis acerca de la actualidad del Real Madrid no tiene ningún temor a ser crítico, si así lo considera.

SUS CRÍTICAS

Prueba de ello es su análisis en 'Carrusel' o sus palabras en 'El Larguero' sobre la eliminación de los merengues en el clásico ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey: "Los dos primeros goles son dos jugadas que el Madrid debe solventar defensivamente sin ningún problema. En el primero es un balón de Ramos claramente, no sé por qué va tan blando, deja rematar a Suárez y luego pide explicaciones a Kroos (...). El segundo es un despiste absoluto. Sale Ramos a defender un balón 15 metros adelante. Rompe a la espalda Dembélé y nadie se da cuenta, ni Reguilón en ese momento. Y luego Casemiro hace un repliegue al trote en una situación de emergencia. ¿Te van a meter un gol y vas al trote?".

Álvaro Benito dirigiendo en el equipo juvenil del Real Madrid.

"Vinicius es una bendita irrupción, nos ha sorprendido a todos y da un nivelón. Es un juvenil pero desequilibra el ataque en los dos equipos", "el problema es que hay jugadores como Casemiro que no está ni para jugar un minuto. Y Kroos parecido", dijo también en 'Carrusel'.

Este tipo de análisis no han gustado a los directivos del Real Madrid, que han decidido fulminarle pese a que deportivamente no se justifica. De hecho, deja el equipo en segunda posición de la tabla, a sólo un punto del Atlético de Madrid y un partido menos.

RAÚL, SU REEMPLAZO

Alvaro Benito se formó como jugador en la cantera del Real Madrid, debutando en el primer equipo en 1995 de la mano de Jorge Valdano y compartiendo primeros pasos con Guti. Una lesión en el mejor momento, truncó su carrera como jugador, teniendo que pasar por el quirófano una decena de veces. El Getafe fue su último equipo.

Álvaro Benito volvió al Real Madrid como entrenador del Infantil hace tres temporadas y un año después cogió las riendas del Juvenil B. Su sustituto más probable es Raúl González, que actualmente está en el Cadete B. En el ya exequipo de Benito tendrá a su cargo a Theo Zidane, hijo del exentrenador del primer equipo.

PALABRAS DE ÁLVARO BENITO TRAS SU DESPIDO

Álvaro Benito ha reconocido a través de EFE que ha sido despedido como técnico de la cantera del Real Madrid, concretamente del Juvenil B. El exjugador blanco ha dicho que "se marcha sin rencor" de la Casa Blanca.

"Me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila, por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguirá intacto para siempre", manifestó en un escrito publicado por EFE.

"Agradezco el cariño de todos los trabajadores del club. En el Real Madrid hay un grupo humano fantástico que a diario hacen aún más grande a la entidad", dijo.