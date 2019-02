Carlo Costly: "En Honduras no hay mucho profesionalismo"

Torreón, México

Previo a la vuelta de Concachampions entre Santos Laguna y Marathón por la Concachampions, el delantero hondureño Carlo Costly habló sobre el partido que sostendrán la noche de este miércoles en el estadio Corona en Torreón, México.

Tras el 2-6 que sufrieron en la ida, el mundialista con Honduras en Brasil 2014, compareció en rueda de prensa y dejó varios dardos al hablar sobre las diferencias que existen entre el futbol hondureño y mexicano.

"Me ha tocado jugar y vivir en Europa,y volver al fútbol hondureño es complicado y más por la infraestructura, las canchas, nos llevan años luz. Nos falta mucho, para no ir lejos, aquí en México las canchas y los estadios son fantásticos, algo que no tenemos en Honduras y por allí debemos mejorar en eso", dijo el atacante hondureño.

Y añadió: En Honduras no hay mucho profesionalismo. Nos pasa factura cuando ya juegas en serio. Eso nos pasa factura cuando se juegan partidos con equipos bien preparados".

Sin embargo, "El Cocherito" señaló que a nivel de selecciones las diferencias no son muchas y dio su punto de vista.

"La mayor parte de futbolistas vienen de Europa, saben controlar las emociones y jugar en grandes estadios, por allí me tocó enfrentar a México, teníamos nervios, pero jugamos de tú a tú".

El Marathón se presenta ante Santos Laguna, en un duelo en el que la dignidad es lo único que puede defender.

El club mexicano vapuleó 6-2 al Monstruo Verde el pasado miércoles en el primer enfrentamiento del cruce por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y así la llave quedó prácticamente sentenciada.