Neymar, al borde las lágrimas al evocar su amistad con Lionel Messi

Sao Paulo.



El delantero brasileño Neymar, del París Saint-Germain (PSG), se emocionó en una entrevista con una televisión local al evocar su relación con Lionel Messi y el apoyo que siempre le dio el astro argentino durante su etapa como jugador del Barcelona.



"Cuento esta historia para todo el mundo, que en el momento que más necesité de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo, llegó y me dio cariño", comentó Neymar, en un adelanto de la entrevista que concedió al programa "Esporte Espetacular" y que se emitirá al completo el próximo 3 de marzo.



Preguntado sobre cómo afronta que Messi le haya pedido, al parecer, volver al Barcelona, el atacante de 27 años afirmó, con la voz entrecortada por la emoción, que es algo "difícil".



"Es difícil, es difícil, siendo sincero es muy difícil porque Leo fue un tipo muy especial para mí en el Barcelona", reconoció.



La estrella de la selección brasileña recordó que el camisa 10 azulgrana le dijo a su llegada al equipo que no fuera "tímido" y que no tuviera "miedo" de él, ni de "nadie del club".



"Estoy aquí para ayudarte", le dijo su entonces compañero en el Barcelona, de acuerdo con Neymar.



En otro extracto anticipado el martes, el delantero del PSG afirmó que estuvo dos días llorando en casa tras la nueva lesión que sufrió en el pie derecho el pasado 23 de enero.



"Esta vez tardé más para digerirlo. Me quedé unos dos días en casa, mal, solo lloraba, realmente triste", comentó.



El atacante se recupera de una nueva lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, el mismo hueso que se rompió la temporada pasada y del que fue operado.



Según dijo, espera estar listo para disputar a mediados de abril los cuartos de final de la Liga de Campeones, siempre y cuando el PSG supere la ronda de octavos, después de haber ganado 0-2 en Old Trafford al Manchester United.