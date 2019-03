Fabián Coito sobre Jonathan Rougier: "Si está en condiciones, será uno más de los posibles a elegir"

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito es claro en su mensaje, a base de trabajo llega el éxito. El entrenador de la Selección de Honduras visitó este sábado la sala de redacción de Diario LA PRENSA.

Resalta que ha recibido el cariño del aficionado y desea responder con resultados. El uruguayo estuvo por la casa de la Bicolor el estadio Olímpico y observó el Real España contra la UPN en el Morazán, su primer juego de la Liga Nacional .

¿Qué tal lo han tratado desde su llegada? ¿qué impresión tienes del país?

La gente muy bien, me he encontrado con gente que hace muchos años no los veía. Estoy contento, conforme, trabajando con la Federación, visitando San Pedro Sula, conociendo las instalaciones. Ya comenzamos a trabajar, el tiempo está ocupado.

Así lo dijo, solo el trabajo nos puede llevar al Mundial de Catar 2022.

Es el único secreto que permite imaginarse, ilusionarse y acercarse a los objetivos. El trabajo ocupa demucho de conocer lugare,s distancias, conocer entrenadores, tener un conocimiento más cercano de los jugadores. Sé disfruta.

¿Qué has hecho?

Llegamos temprano (ayer), de camino de Tegucigalpa a San Pedro, pasamos por Comayagua y Siguatepeque, vimos las distancias. Visitamos el estadio Olímpico, buscamos canchas para realizar los entrenos. Almorzamos con Carlos Restrepo (entrenador del Real España) que es conocido mío. Visitamos hoteles.

¿Qué te pareció el Olímpico, la casa de la Selección?

Es lindo tener un lugar donde un equipo se comporte para la batalla, que haga sentir al rival ciertas condiciones del juego, público, gente, es bueno para una competencia para el Mundial. Vimos todo, las opciones del estadio.

Fabián Coito en la entrevista que le realizó José Luis Barralaga, editor de Golazo. Foto Yoseph Amaya

¿Qué sentiste al entrar?

Una sensación rara, cuando jugué fue en el Morazán. Será un lugar habitual para nosotros. Lo miré como un lugar propio.

En el Olímpico ha caído México y Estados Unidos, es el lugar donde se dan las fiestas deportivas, seguirá así si decide continuar jugando en este estadio.

Ha pasado por el rendimiento de los jugadores, el ruedo.

¿Cómo ha sido el contacto con la gente?¿qué te dicen en la calle?

En primera instancia me han dicho que tenga éxito, hay confort y es natural.

No te sientes extraño en el país eso está claro.

No. El entrenador y el futbolista debe estar preparado. Este es un lugar que conozco, me gusta, fue una gran experiencia jugar acá.

¿Qué pedirías para que se mejore el Olímpico?

El piso, la cancha... seguirla mejorando. El estado de la cancha es importante. El camerino es importante, es sagrado, hay que seguir mejorando.

Si mañana se juega un partido eliminatorio ¿elegirías jugar en el Olímpico?

¿Por qué no?.

¿Cuándo es la primera convocatoria?

Hay fecha estipulada para los futbolistas del exterior y es los primeros días de marzo. Los futbolistas que juegan acá pueden ser en fecha cercana al partido.

¿Cómo te imaginas el debut ante Ecuador el 26 de marzo?

Que sea un gran partido, que sirva para sacar conclusiones, ver a los futbolistas. Habrá poco trabajo (entrenamientos) vamos a intentar aprovechar al máximo. Ecuador es un buen rival, de nivel, compite en una eliminatoria muy dura como lo es la Sudamericana. Me imagino que el futbolista lo disfrute, que la Selección pueda mostrar cosas que hagan que la gente pueda comenzar a identificar al equipo.

¿Sueña debutar con un triunfo?

Seguro, en un partido de fútbol y el objetivo es ganarlo, buscando funcionamiento,buen rendimiento, imagen, tener un buen comportamiento, pero el objetivo siempre es ganar.

¿Por qué cree que su nombramiento ha tenido aceptación?

No lo sé, yo voy a imaginar que hay de todo un poco; ya estuve en el país, llevo mucho tiempo de trabajo en Uruguay, porque creen en la gente que toma decisiones en la federación. Se juntan muchas cosas que hacen que la gente esté ilusionada.

No fue fácil dejar a una selección que ha clasificado al Mundial.

Puede ser, no hay nada dicho, pero me encantó el desafío por el crecimeinto, por la experiencia, por lo que viene por delante, orgulloso por lo que logré en Uruguay, pero muy esperanzado por lo que viene en la Selección de Honduras que me genera la intención de intentarlo.

Y la familia ¿ya comenzó a extrañarlos?

Imagino que sí porque yo soy muy de familia, paso mucho en mi casa, sabemos que la ditancia puede generar eso, pero sabemos que estamos bien.

¿Hay ilusión con el Mundial de Catar luego de quedar fuera de Rusia?

Cuando más estemos alineados detrás de ese objetivo, será mucho mejor sobre todo en el futbolista que sienta apoyo, que aún cuando no salgan las cosas se sienta estimulado para que él logre ese compromiso con la Selección Nacional porque está claro que a lo largo de todo este recorrido habrá de todo. No hay ninguna selección que escape a estas situaciones por lo tanto ni la euforia ni lo resultados no esperados no deben hacer salir del camino que nos hemos trazados para llegar al objetivo.

Motagua va a nacionalizar a Jonathan Rougier para que no ocupe plaza de extranjero y que pueda ser tomado en cuenta en la Selección ¿está de acuerdo con ese tema?

Yo estoy de acuerdo con todos aquellos futbolistas que estén habilitado. Él toma una decisión para su equipo, su Selección y para todo lo que significa ese cambio, me parece muy bien su decisión y si está en condiciones será uno más para elegir.