Héctor Vargas: “Ojalá que el Santos venga con todo”

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas, técnico de Marathón, se refirió en su más puro estilo al duelo contra Santos de México por los octavos de final en la Liga de Campeones de Concacaf. El técnico argentino cree que si los verdes quieren mantener sus aspiraciones para la vuelta deben ganar el miércoles en estadio Olímpico de esta ciudad.

Además, adelanta que no se esconderán y buscarán ser protagonistas. También respondió a la polémica que se desató por el triunfo 1-0 frente al Motagua.

¿Cómo llega el equipo al partido de Champions?

Venimos de la mejor manera, como hubiésemos querido llegar, en un lugar de privilegio del campeonato (Marathón es líder de la Liga de Honduras y está invicto), con la gente motivada, con un buen tiempo que llevamos haciendo valer la localía. Creo que llegamos en el momento justo, con toda la disposición de hacer un buen papel y sacar una ventaja que nos permita utilizarla en México. Si hubiésemos pedido llegar de alguna manera es esta.

Su equipo llega invicto, ¿cree que esto provocará que Santos no lo mire confiado o con menosprecio?

Creo que siempre se subestima mucho el fútbol centroamericano de parte de los mexicanos. A mí ya me tocó enfrentar con el Victoria a Tijuana y con el Olimpia al Pachuca y siempre te miran de reojo como si el fútbol fuera inferior, pero ahí están equipos panameños que han eliminado a mexicanos. También los ticos les han ganado. Nosotros tenemos que aprovechar todas las falencias y las cosas que ellos puedan subestimar de nosotros.

¿Usted cree que Santos va a menospreciar a Marathón?

En el formato anterior, como eran grupos de tres, pasaba eso de subestimar, ahora, como es un mano a mano, quizás no tanto, pero me da la impresión que ellos se despreocupan mucho por el campeonato que tienen y recién en semifinales y finales ponen los titulares.

Históricamente los mexicanos vienen con suplentes a Centroamérica, ¿lo hará el Santos?

Eso me ha pasado cuando estaba en Victoria, Tijuana vino con suplentes, pero Pachuca vino con todos los titulares. Esperemos, ojalá que vengan con todo.

Por la fortaleza como local, Santos podría pagar caro si subestima a un rival como Marathón.

Tenemos esa fortaleza mental que nos permite de local hacer el papel que estamos haciendo, vamos a intentar e ir con todo para hacer valer la localía, les jugaremos de tú a tú.

¿Cómo lo va encarar?

Tenemos que ir a jugar de la forma que lo hacemos siempre de local, buscando ser protagonistas del partido, tratando de presionar el arco de ellos e intentando que estén lo más lejos posible de nuestro arco. Debemos presionar en el área de ellos, porque siempre el fútbol mexicano intenta salir jugando.

Es claro que si tienen aspiraciones, necesitan aprovechar la condición de local.

En eso estamos claros, cuando es mano a mano es muy difícil ir a remontar un partido de visita. Hay que ganar con un margen que nos permita ir allá y tratar de manejar el partido.

¿Qué análisis ha hecho de Santos?

Tiene buenos jugadores por la banda. Julio Furch es un delantero potente. Es un equipo con un juego muy parecido al nuestro.

En el caso de Carlo Costly, ¿contará con él?

Costly ya está bien (se recuperó de un problema estomacal), vamos a analizarlo bien si puede ir de entrada, pero dentro de los 18 creo que estará.

Estos son los partidos que sirven para hacer historia, ¿se lo ha hecho saber a los jugadores?

Sí claro, la historia ya la estamos comenzando a escribir desde el momento que tiene tanto tiempo Marathón de no jugar este tipo partidos. Tenemos que tratar de terminar esta historia con el final feliz, llegando lo más lejos posible.

¿De la afición qué espera? En el Yankel no tiene queja...

Espero la respuesta de llenar el Olímpico porque Marathón tiene nueve años de no participar en esta clase de competencias y con la ayuda de ellos hemos logrado hacer una fortaleza el Yankel, con tanto partido que venimos sin perder y con mi presencia en el equipo perdimos una sola vez.

Por otra parte, Edy Atala, presidente del Motagua, dijo que ni en 100 años le iban a ganar a Marathón en el Yankel Rosenthal con esos árbitros.

Yo creo que eso tiene que empezar por hacer un mea culpa con el tema del árbitro Giovanni Mendoza, si él no hubiese cobrado el penal que le cobró a Marathón, Diego Vázquez no estaría dirigiendo. Yo fui a ver el partido, y ahí está en la semifinal cuando le expulsan dos a Olimpia. Ellos se quejan tanto cuando les cobran una porque de esa manera inciden en el trabajo de los árbitros, pero cuando les cobran a favor no dicen nada. Ya es algo sistemático que se quejen cada vez que les pitan algo dudoso. Si Mendoza no hubiese dirigido aquella semifinal ante Marathón, Diego no existiría en el fútbol de Honduras.