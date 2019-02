Busquets sobre Barcelona vs Lyon: "Estamos avisados"

París, Francia.



El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets aseguró este lunes que los jugadores azulgranas están "avisados" de la dificultad del encuentro de este martes contra el Lyon, tanto por el rival como por las experiencias recientes del equipo.



"Nuestra ambición es máxima, sabemos que será muy difícil y estamos avisados de años atrás y también de algunos partidos de hace poco, pero debemos mirar hacia adelante", subrayó Busquets en la rueda de prensa previa al partido.



El centrocampista habló de los peligros del Lyon, "un equipo un tanto irregular, pero que ha hecho una fase de grupos muy buena, sin perder ningún partido, aunque es cierto que solo ganaron uno. Tienen jugadores arriba muy desequilibrantes".



El '5' azulgrana reconoció que las sensaciones de su equipo en el último mes de competición no han sido buenas, pero remarcó que la 'Champions' "es una competición diferente y lo hecho hasta ahora no cuenta".



Sobre los problemas del Barcelona en las eliminatorias de Liga de Campeones fuera de casa, sin una victoria a domicilio desde 2016, en el campo del Arsenal, Busquets admitió que es una faceta a mejorar.



"Nuestro problema siempre ha sido a domicilio. Está claro que luego depende del orden, del ida y vuelta, como es normal. Pero de los últimos años a ahora creo que tenemos que ser mucho más sólidos, saber competir y saber sufrir, porque sobre todo en 'Champions' vas a sufrir en todos los partidos", resumió.



En cualquier caso, el centrocampista recordó la buena marcha del Barça en Europa esta temporada: "Queremos ver el vaso medio lleno. En la temporada actual hemos hecho muy buenos partidos y sobre todo fuera de casa que costaba un poquito más. Tenemos que seguir por esta línea".



Una de las claves de la eliminatoria para el '5' azulgrana pasa por marcar este martes en Lyon, porque anotar fuera de casa implica tener "un poco más de opciones". Busquets defendió que incluso en caso de perder por la mínima, pero marcando, "ese gol puede ser importante".



Otra baza importante, aseveró el segundo capitán del Barcelona, estará en evitar los contragolpes de los franceses. "Creo que el potencial lo tienen en los jugadores de arriba, que son muy rápidos, muy desequilibrantes. No les importa jugar con mucha distancia entre líneas. Tenemos que intentar que eso no pase", destacó.