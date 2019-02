"Para que te piten falta a favor en el Yankel, tienen que ver sangre"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez cargó contra el arbitraje por lo sucedido en la derrota 0-1 ante

Marathón en el Yankel Rosenthal. El entrenador de Motagua, que estuvo con el equipo en la Villa Olímpica de la capital, rompió su cábala de no hablar los lunes con la prensa.

"Las conclusiones generalmente las hacemos al final, no es momento para sacar conclusiones. Con respecto al trabajo arbitral, ya lo hemos dicho, se ve que todo lo que se armó en los medios funcionó porque la agarraron con Motagua, con expulsiones, con una falta clara... no sé, pienso que es persecución clara. Lo de Moncada es reiterativo. Esperamos que no se hayan dejado influenciar por cierto tipo de declaraciones que surgieron", dijo Diego.

¿Sienten que en este torneo la han agarrado con ustedes?

Si uno ve el partido contra Platense, uno mira que le dijeron que ante la duda fuera en contra de Motagua, da esa sensación. Se ve que les dieron línea.

¿Crees que hay predisposición para afectar a Motagua?

Obviamente que es un trabajo complicado, lo entendemos todos, pero hay detalles, por ejemplo Moncada está a tres metros y ve cómo lo agarran a Santos y deja seguir. Imaginate que si vos ves la imagen, ni la gente ni nadie grita el gol. Hasta que el Chino levanta las manos, recién la gente grita el gol.

También escucho que si te perjudican en esa jugaba, debés tener la categoría para

hacer dos goles más, pero el fútbol es estado de ánimo, es contagio, si te hacen un gol de forma injusta en un partido cerrado después es complejo remontarlo. Por eso dije: "En esa cancha, Marathón te tiene que clavar un puñal para que te cobren falta", y a la vista está.

¿Qué tanto te molesta?

Molesta. Aparte empiezan a decir que tenemos crisis, muchos quieren tener la crisis que tenemos nosotros porque somos primeros en la tabla general, hemos jugado las últimas cinco finales, somos el único equipo clasificado a Concacaf League, somos el menos goleado. Si quieren sigo ja, jaa... me parece que si todas las crisis son así son buenísimas.

Crisis viene de la palabra crecimiento, entonces la aceptamos para que sigamos creciendo. Escucho cada barbaridad. Aparecen los oportunistas de la desesperanza, porque perdés un partido y ya empiezan a decir crisis.

¿Es que no es común que no anoten goles en dos partidos al hilo?

¿Es crisis? Vos ves la tabla, son periodistas o vivimos en un termo. Si vemos los últimos partidos, pues obviamente ja, ja, ja... Estás acostumbrado a comer langosta, pero a veces hay que comer mortadela.

Desde 2016 no registraban dos juegos al hilo sin anotar...

Acepto, es buena estadística, pero tenés que ver que tenemos mucha generación de gol.

Es que no es tan común que en tu era tengan dos derrotas al hilo...

Sí, es cierto, no es tan común. Una cosa es que digas que perdimos dos partidos al hilo y otra es que digas crisis. No seas grosero. Si vos decís que es crisis o mini crisis lo de Motagua, entonces qué pasa con los demás, es catástrofe ja, ja, ja, ja.

Parece que ya venías con el mensaje listo

Hay cosas que uno las ve y dice: "No, no puede ser". Entiendo la inmediatez del periodismo, el

vértigo y todo, pero si decís esa palabra sos oportunista de la desesperanza o naciste en un termo y viste los últimos dos partidos.

El equipo genera mucho, pero no logra meterla...

Acepto que nos falta un poquito de definición, que es lo más difícil en el fútbol. Tenés que ver el trámite de estos dos últimos partidos, primero con incidencias arbitrales muy marcadas, en uno nos expulsan dos jugadores y al otro equipo no y en este ni hablar, hasta a un árbitro escuché decir que no era falta. Un despropósito.

¿Se siente la ausencia de Rubilio?

No te puedo decir. Anteriomente fuimos campeones con él lesionado. En otro momento, él se fue a México y jugamos finales y fuimos campeones. En los dos últimos partidos, tuvimos más situaciones de gol que el rival.

Ha dicho Eduardo Atala que con esos arbitrajes, Marathón en casa no va a perder en 100 años...

Yo lo dije apenas terminado el partido. Si vos vas al Yankel te das cuenta que hay un montón de faltas que las pitan para un equipo y para el otro no. No es que incito a la violencia, pero para que te piten falta a favor en el Yankel, el árbitro tiene que ver sangre porque ni siquiera cuando te agarran con las dos manos te pitan falta.

Habría que preguntarle a los que van a pitar al Yankel cuál es el criterio de la falta o poner un cartel. Así ya sabemos, entonces yo empiezo a entrenar así. Si me dicen: "Tengo que ver sangre para pitarte falta en el Yankel", entonces traigo el ejército, entrenó toda la semana y vamos al Yankel. Habría que llamar al Army (ejército de EE UU) para ver cómo vamos.

¿Tanto así?

¿Vos viste la falta?, ¿cuál es tu criterio? ¿La falta fue?

-Me parece que no fue falta (contesta el periodista).

No, no puedo seguir hablando de fútbol con vos. Te respeto, pero no lo comparto. Sos Marathón vos

-Y si opino igual que vos, soy Motagua... Yo veo que Santos lo sujeta primero (periodista).

¿Quién está más cerca de la pelota? Marcelo está má cerca del balón, gana la posición, pero lo agarran y lo tiran, es falta acá y en la China. ¿Cómo ves el fútbol? Si te gano la posición, estoy más cerca de la pelota y te agarro con las dos manos.

¿Marcelo no lo agarra, según vos?

No, es forcejeo normal, allí se tocan, pero ya cuando uno está más cerca de la pelota, lo agarran y lo tiran. Es falta, o sea, ¿por qué se quedaron parados los demás? Aunque nunca hay que pararse, es obvio. Pero dame tu criterio. Ja, ja, ja, ¿qué hacés el sábado en la tarde?, ¿estás bien?

¿Cómo evaluás a Oscar Moncada como árbitro?

Me parece buen árbitro, pero tiene momentos en los que no tiene los mismos criterios. Y en el

Yankel ya van dos veces: la final y ahora el gol del sábado. Y dejame que si me voy más atrás, me acuerdo de Rasquinha y me quiero matar.

¿No se te olvida lo de Rasquinha?

¿Y cómo me voy a olvidar de lo que pasó hace dos años?, ¿vos te olvidás? Te hacés el distraído. Yo no me la agarro con Rebollar, él no puede hacer nada, intenta hacer lo mejor para mejorar el arbitraje. Lo que me gustaría es que diga que cuál es el criterio para ir al Yankel.

Tendrían que unificar criterios y no estar viendo localías y tratar de mejorar en ese aspecto. Siento que sedejan llevar por declaraciones, por un montón de detalles, por el entorno... por lo que pasó la jornada anterior.

¿Vos en Motagua sentís que te han afectado más de lo que te han beneficiado los árbitros?

En 11 torneos, si me pongo hacer un recuento no termino más, estaríamos dos días.

¿Pero reconocés que algunas veces se han equivocado y que los han favorecido a ustedes?

Muy pocas veces te puede asegurar y cuando ha pasado, después nos han pasado factura cinco veces. Vayan el sábado en la tarde al Yankel, pero vayan porque no sé en qué condiciones miran el partido. Escucho cada árbitro, escucho las transmisiones y me quiero matar.

Salinas dijo que no es falta...

Hay que ver dónde lo vio y cómo lo vio. Salinas es Olimpia, se sabe que es Olimpia. ¿Tenés dudas? ja, ja, ja, ja.

¿Cómo palpitan ese juego ante Juticalpa?

Nos vamos a enfocar en Juticalpa, son equipos que pelean el descenso y lógicamente que van a pelearlo con todas las armas que tienen. Nosotros tenemos que volver al Nacional y hacer prevalecer nuestro fútbol. Ganar un partido es difícil, por eso le dijo a los chicos que disfruten al día siguiente de ganar un partido porque no es fácil.