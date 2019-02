Diego Vázquez lanza una advertencia al Marathón de Héctor Vargas

San Pedro Sula, Honduras.

El Motagua se instaló desde este viernes en San Pedro Sula para su duelo frente al Marathón. El entrenador del vigente campeón Diego Vázquez se mostró optimista de retornar a la capital con una victoria frente a los verdolagas.

“Sabemos lo que es enfrentar a Marathón; de hecho, tienen muchos partidos sin perder como locales. Pero el último resultado que obtuvimos ahí fue positivo. Vamos tranquilos con la mentalidad de ganar”, afirmó la Barbie previo a subirse a la unidad de transporte.

Los azules perdieron el liderato del Torneo Clausura 2019 luego de caer el miércoles por 1-0 frente al Platense en el estadio Nacional. “Si ustedes creen que el campeón está en crisis por un partido perdido, ah bueno. Para nosotros lo importante es el funcionamiento, el resultado es un impostor y yo estoy tranquilo, por lo que he visto de mi equipo”, destacó el entrenador de los azules.

Diego recordó que en el pasado ya derrotaron a los dirigidos por Héctor Vargas en la propia cueva del Monstruo Verde. “Somos el único equipo que le ganó a Marathón en el estadio Yankel Rosenthal, pero no es que tengamos la fórmula. Ellos manejan muy bien su terreno, sin embargo, Motagua también juega bien”.

El estratega argentino destacó el aporte que le está dando el experimentado delantero Carlo Costly al conjunto esmeralda en el actual campeonato. “Han ganado fortaleza con Costly, le suma mucho en el juego aéreo, mantiene una base y sigue fuerte”, apuntó.

La Barbie Vázquez resta a las palabras que mencionó el entrenador Héctor Vargas en la previa del clásico de las “Emes”. “Dice tantas cosas que si me pongo a escucharlo no termino nunca. No creo que los árbitros se presionen por declaraciones de entrenadores”, resaltó.

Motagua arriba a este compromiso ubicado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 con 11 puntos. Marathón es líder con 14 unidades.