Ernesto Valverde renueva con el Barcelona por una temporada

Barcelona, España.

El Barcelona anunció este viernes la renovación del entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde, por una temporada, con opción a una más, por lo que finalizaría contra el 30 de junio de 2021, coincidiendo con el final del mandato del presidente, Josep Maria Bartomeu.

Valverde firmó hoy mismo la ampliación de su contrato en el palco presidencial del Camp Nou y ha comparecido en rueda de prensa, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, antes del entrenamiento de esta tarde.

Será la última sesión preparatoria del Barça ante de recibir este sábado al Valladolid en el Camp Nou, en la vigésima cuarta jornada de la Liga Española.

RENOVACIÓN AL ESTILO GUARDIOLA

Febrero y marzo se han convertido en los meses señalados en la agenda de los entrenadores del Barcelona para anunciar su futuro. El último en confirmar esta tendencia ha sido Ernesto Valverde, que, como en su momento rubricó Pep Guardiola, esperó hasta la segunda mitad de la temporada para ampliar un curso más y otro opcional su compromiso con el club azulgrana.

El preparador extremeño sigue los pasos del actual técnico del Manchester City, que un 8 de febrero de 2011 dio el visto bueno a la ampliación de su contrato hasta junio de 2012.

Ernesto Valverde seguirá en el banquillo del Barcelona la próxima temporada. Foto AFP

Fue un 1 de marzo de 2017 cuando Luis Enrique Martínez también confirmó su futuro, si bien en esa ocasión, tras una victoria por 6-1 contra el Sporting de Gijón en el Camp Nou, anunció que al término de ese curso dejaría de entrenar el primer equipo azulgrana.

Valverde y el Barça han elegido las 9:00 horas de la mañana de un viernes 15 de febrero como fecha para poner fin, así, a meses de especulaciones y múltiples comparecencias públicas en las que las preguntas referentes a su renovación se multiplicaron.

PALABRAS DE VALVERDE TRAS RENOVAR

Ernesto Valverde, pese a que renovó este viernes su contrato como entrenador del Barcelona para la próxima temporada con opción a otra más, es consciente de que no podrá cumplirlo si el equipo no gana. "Las intenciones de los clubes y los entrenadores cuando firman un contrato siempre es la mejor. Pero al final todos sabemos cómo es el fútbol y que todo esta marcado por los resultados", manifestó.

Preguntado por si se ve fuera del Barça si no gana nada esta temporada, Valverde no quiso aventurarse a hacer este tipo de hipótesis, aunque admitió que la estabilidad no la dan los contratos, sino los resultados. "Para durar estos cuatros años estamos obligados a ganar, a conseguir títulos, porque esa es la única manera de poder continuar en los grandes clubes", reconoció.

En cualquier caso, el entrenador extremeño, que cumple su segunda campaña al frente del banquillo del conjunto azulgrana, cree que su renovación se ha dado "de una forma natural".

"Ya dije que la sintonía que tenía con el club era buena y con el equipo también. El club me lo propuso hace tiempo y nos dimos un margen para madurarlo todo. La decisión ha sido sencilla para mí", afirmó Valverde, quien reconoció que anunciar ahora su renovación contribuirá a la "estabilidad" del equipo, que afronta el tramo decisivo del curso.