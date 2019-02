Javier Atala respalda a Jorge Salomón para presidente de la Fenafuth

Tegucigalpa, Honduras.

Javier Atala, presidente de la Comisión Nacional de Selecciones, mostró su apoyo incondicional a la candidatura presidencial de la Fenafuth de Jorge Salomón al aproximarse las elecciones del ente futbolístico del país.

Para el también dirigente de Motagua, Salomón reúne todos los requisitos y méritos que exigen las leyes deportivas de FIFA y Concacaf para que vuelva a manejar los destinos del ente federativo.

“Jorge Salomón debe continuar en la presidencia de la Fenafuth porque aparte de haber demostrado capacidad, honestidad, transparencia y liderazgo, ha sabido manejar de la mejor manera las crisis que ha enfrentado la Fenafuth en estos últimos años”, dijo Atala.

Y agregó: “En aquel momento nadie quería hacerse cargo de la Fenafuth, era lo que llaman una papa caliente, prácticamente tomarla así era un suicidio futbolístico, pero poco a poco fue saliendo de todos los problemas incluyendo muchas deudas, todo con aprobación de FIFA, ahora la FIFA no da un cinco si no está bien manejado, ya no es como antes; puedo señalar que Salomón ha demostrado a la afición hondureña mucha templanza, suficiente organización y orden financiero y deportivo que respaldan mis palabras”.

“Ahora, la misma FIFA y Concacaf, año con año después de revisar y supervisar lo actuado por Salomón y compañía, venían al país y prorrogaban el mandato de la Comisión Normalizadora, hasta que dijeron que ya era tiempo que se quedaron de manera permanente, por eso convocaron a las elecciones que espero... bueno no espero, estoy seguro y lo digo por todo lo que ha hecho. Es a mi criterio la mejor carta que tiene Honduras para dirigir el fútbol nacional, por lo que confío que los responsables de la elección votarán consientes por Jorge”.

Manifiesta que apoya a Salomón porque “yo lo veo de esta manera si la misma FIFA y Concacaf aprobaron su gestión, para qué queremos más, por qué buscar otra persona si la tenemos ahí que ya conoce cómo se deben afrontar y resolver los problemas, que la FIFA confía en él, que sí no confiaran en él o no aprobaran su gestión ya lo hubieran sacado como hicieron en otros países en donde intervinieron federaciones”.

Resalta el trabajo que se ha hecho en las oficinas de la Fenafuth: “Hubo otros países vecinos que tuvieron los mismos problemas de Fenafuth y la FIFA los sacó de competencias oficiales, los castigaron, los intervinieron, pero en Honduras todo continuó con normalidad, eso le demuestra la capacidad de Jorge, pero también de todo el equipo que lo acompañó en la Federación como Rafael Villeda, Jaime Villegas, Miguel Mourra y don Juan Ferrera”.

El éxito de las selecciones nacionales han estado de la mano bajo el mandato de Jorge Salomón al frente de la Comisión Normalizadora: “Hay mucho que destacar de Jorge y su gestión, le podría mencionar las clasificaciones de las selecciones Sub-17 y Sub-20 a los mundiales, el papel histórico que hizo la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Actualmente Honduras está clasificada para el Mundial Sub-20 de Polonia y potencias como Brasil no clasificaron, esos méritos aparte de los técnicos y jugadores es de dirigentes que los escogen como Jorge Salomón que confió en ellos”.

Javier Atala compartió una palabras que el propio Víctor Montagliani, presidente de Concacaf, afirmó sobre Jorge Salomóm. Me dijo “Jorge no solo es valioso para Honduras, lo es también para lo Confederación, junto a su equipo han hecho un gran trabajo como hombre de fútbol, como un hombre de buena gobernanza, teniendo todo el apoyo de Concacaf es un hombre que se ha ganado la confianza de Norte América, el Caribe y Centroamérica".

El alto dirigente de la Comisión de Selección finalizó expresando que no puede pensar en otra persona que no sea Jorge Salomón, ha trabajado muy bien, mantiene una buena relación con todos los sectores, merece continuar para el construir el mejor futuro del fútbol hondureño.

Las elecciones de la Fenafuth se realizarán este 19 de marzo y los candidatos hasta los momentos son Jorge Salomón y Gabriel Rubí.