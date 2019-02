Héctor Vargas: "A Fabián Coito hay que pedirle que clasifique al Mundial"

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas fue más comedido de lo que usualmente acostumbra en sus conferencias de prensa, sin embargo siempre lanzó un par de dardos. El entrenador del Marathón habló de diversas situaciones como la inclusión de Caue Fernandes, el partido con Motagua, el duelo por la Concachampions ante Santos y el nombramiento del uruguayo Fabián Coito como nuevo seleccionador de Honduras.

Vargas comenzó hablando del duelo contra Vida, que ganaro 4-3 pasando aprietos en defensa. Explicó porque incluyó al defensa Caeu Fernandes: "Por ahora busco de él algunas cosas que no la tuvimos el torneo pasado, personalidad, empujar a los compañeros y hablar, que en eso estamos en deuda con Allan, Chama o Johnson, que no son muchachos de hablar mucho, entonces Caue viene para cumplir un poco esa función".

Y ahora que está de líder es bueno preguntarle, ¿está en el máximo nivel Marathón? "No, no, nos falta bastante, recuerdo que fuimos el equipo que más tarde arrancó, tuvimos que hacer algunas cosas muy apresuradas. Ahora ahí estamos en los primeros lugares, haciendo una campaña interesante, pero nos falta todavía mucho camino".

También se refirió al partido contra Motagua: "Ellos tienen dos bajas importantes el hecho de (Walter) Martínez y también (Héctor) Castellanos, uno es titular y Colocho cuando enfrenta un equipo grabde siempre trata de hacer lo mejor, pero sigue siendo un equipo fuerte".

¿Y todos estos cambios que hizo ante Vida como le suman?, "me suman en que voy viendo posibilidades porque la cantidad de goles que nos hicieron no nos la pueden hacer. Salió un partido anormal defensivamente, pero tenemos que corregir errores puntuales y contra Motagua no podemos dar esas ventajas", manifestó.

Al Marathón se le vienen dos encuentros importantes, Motagua y Santos por la Concacaf: "En cuatro días, por eso me estoy metiendo un poco en la alimentación de los jugadores, en la parte de vitaminas y sueros. Estamos muy interesados porque no tenemos un gran plantel y necesito que de un partido a otro repitan seis o siete, porque no es lo mismo suplantar algunos países que son básicos".

TEMA COITO

Vargas también emitió su opinión sobre el nombramiento de Fabián Coito como seleccionador de Honduras: "Me parece que el mejor día que lo pudieron haber hecho", comenzó diciendo.

Después de comienzo pacifíco mandó un par de dardos: "Uno no puede compartir un montón de cosas, pero espero que si las cosas no funcionan se hagan responsables(Fenafuth) y no digan después, como en el caso de(Jorge Luis Pinto), que fue un proceso exitoso y dejó una selección para el futuro, simplemente para taparse los errores".

Agregó, quizás muy prematuramente, que: "Espero que si se tiene que ir, que esperemos que no por el bien del fútbol de Honduras, pero si así fuera, que se hagan responsables ellos (Fenafuth)".

¿Y que hay que pedirle? "Que haga su trabajo lo mejor posible y clasifique al Mundial, después empiezan a poner excusas que están conociendo el equipo. Tiene que ganar todo, Honduras está acostumbrado a pelear los primeros lugares en Uncaf, Copa Oro y las eliminatorias. Hay que pedirle lo que se le pidió a los demás técnicos".

A Vargas no le parece con un comité ejecutivo saliente deje nombrado al entrenador: "Aquí hay muchas cosas que no son éticas, desde capacitar en un club de la Liga a árbitros, desde renunciar para asumir, de aceptar situaciones de gente que ha estado en la Federación y está procesada. Lo que menos se tiene es ética. De mi parte si alguien estuvo manchado y estoy cerca de él, lo menos que tengo que hacer es irme".

Tres colombianos, viene un uruguayo ¿y argentinos para cuándo? "No es de nacionalidad, es capacidad. Si vos ves que los colombianos dejan cosas, está bien, esto no pasa por el pasaporte. Lo que te dijo es que se asuma la responsabilidad si algo no han hecho bien. Como se hacen cargo de los éxitos, tienen que hacerse cargo de los fracasos".