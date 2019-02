Diego Vázquez: "Si yo hago lo que hizo Keosseián, me echan del país"

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador argentino Diego Vázquez, no se quedó callado y también le contestó a Manuel Keosseián sobre sus aseveraciones de que los jugadores de Motagua entraron al clásico a tirarse al campo.

"¿Eso dijo, que yo los mando a tirarse? Mi papá me enseñó que a los mayores no hay que contestarles. Al único que hicimos que se tirara varias veces fue al arquero de ellos porque tuvimos muchas situaciones de gol y él las tapó" comenzó diciendo el estratega.

Vázquez lamenta que Keosseián tenga que seguir criticando a Motagua pese a que ya se acerca una jornada más del campeonato.

"Cuando uno desaprueba a los rivales y dispensa a los jugadores suyos y no tiene autocrítica estamos mal. Me llama la atención que resaltan algunas jugadas y las demás no".

Diego asegura que la televisora que transmitió el encuentro solo pasa las jugadas desde ángulos dudosos y no los más claros. "¿Qué pasó con la jugada del penal a Kevin López? ¿se fue la señal...? Hay que ver porqué no pasaron la mejor toma donde se ve el desplazamiento", dijo.

"Esa era para penal y expulsión porque López era último hombre y llevaba intención de gol. En la falta que le cometieron a Moreira se nota que se agarra la cabeza, no se tira por tirarse pero solo ponen la toma desde atrás".

"Melvin Matamoros está al lado, (Jonathan Paz) es un futbolista que está acostumbrado a pegar codazos y a que lo expulsen. Ahora hacemos como que es el jugador que tiene el mejor fair play. Cuando buscamos excusas estamos mal..." resaltó Diego.

"Manolo es un tipo de bastante experiencia y debería tener códigos. Creo que hablar de los demás es incorrecto. Yo recuerdo que para la final pasada él dijo que Melvin Matamoros era el mejor árbitro del país pero parece que por una decisión cambió su opinión(risas)", indicó.

Y añadió: "Yo respeto mucho a Manolo, pero ya que empiece a hablar de los demás, que el rival se tira me parece que lo hace para desviar la atención de lo principal que es el juego".

En cuanto a lo que dijo el uruguayo de que el arbitraje beneficia al Ciclón, Vazquez opinó:

"¿Vos creés que nos ayudan? Para nada. No es el caso... En los 11 torneos que llevamos aquí no nos han ayudado. Por ejemplo hoy no nos aceptaron la apelación que presentamos por Matías Galvaliz. A ellos les sacaron una tarjeta roja en la Final y al siguiente juego se la perdonaron. No medimos con la misma vara. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Arbitraje? le falta venir y celebrar los goles con la camisa de Olimpia. Ya me parece un chiste".

Y finalizó diciendo: "Si yo hago lo que hizo Keosseián que le pegó a un animador me cuelgan en la plaza de Comayagüela o me echan del país".

Por último se refirió a las polémicas palabras de Osman Madrid sobre el trabajo de Pedro Rebollar... "No, yo respeto mucho a Osman Madrid, cada quien tiene su opinión".