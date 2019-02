Héctor Vargas sobre errores arbitrales: “Lo de Motagua viene siendo reiterativo"

San Pedro Sula, Honduras.

Fiel a su estilo, el entrenador argentino Héctor Vargas ofreció una polémica conferencia en la que aseguró que “hay presiones a los árbitros”.

El estratega del Marathón asegura que el error de Melvin Matamoros en el juego Motagua y Olimpia “fue grosero” y “por eso no pita el penal de Güity”.

Considera que un árbitro hondureño “podría realizar un mejor trabajo” que Rebollar ya que el mexicano cuando estaba activo “era línea y no tomaba decisiones”.

Se viene una semana complicada con una seguidilla de partidos....

Sí, una semana dura, primero con el juego contra Vida y después el fin de semana contra Motagua y luego la Concacaf el miércoles. Hablé con los jugadores antes del partido contra Real España y hay un compromiso por hacer las cosas de la mejor manera, por eso me gustó el esfuerzo”

Siguen las buenas calificaciones de Rebollar hacia los árbitros. ¿Cómo lo toma?

Está regalando puntos, él dijo una vez que no iba a cuestionar cosas que sean evidentes para nosotros, entiendo esa parte porque si un jugador juega mal y uno se lo dice, el jugador se cae y se resiente, pero él defiende hasta lo indefendible.

A mí me pasó con Smith, le dije que no dio lo que esperaba. Me parece que hay cosas evidentes. El penal de Matamoros fue equivocación grosera, no se pueden equivocarse tan así, no podemos decir que todo está bien porque entonces no vamos a mejorar. Hay que apuntar, corregirlo y mejorar”

¿Teme que le pase lo mismo contra Motagua?

Lo de Motagua viene de reiteradas ocasiones, inclusive en el campeonato de Real España. Saíd Martínez no pitó dos penales como ese que no le pitaron a Motagua. No pitó el de Elmer Güity porque sabía que se había equivocado. Tenés que abrir los ojos u ver qué está pasando, que estamos haciendo mal”

¿No cree que sean equivocaciones?

Yo creo que hay presiones, como explicas que Armando Castro le pite a Messi contra Guatemala en Argentina. ¿Quién lo mandó? Algo hicieron para que llegara ahí, Armando dirigiendo cuando estaba Matamoros, Moncadas y un montó de árbitros encima de él.

¿Y está relacionado con Motagua?

Está relacionado con alguien que tiene un cargo en la federación o en algo que está incidiendo. El tráfico de influencia está en todos lados.

¿Está pensando más hoy esa presión?

Puede pesar, uno no puede comprobar, pero uno no entiende las cosas. Pero las cosas son evidentes.

¿Cómo interpretar lo de Rebollar que dice que hay penal?

El tema de Rebollar lo vamos a comenzar de dónde es. Él era línea, no estaba acostumbrado a tomar decisiones porque las tomaban los árbitros. Yo creo que deben ser un árbitro el que tome las decisiones, no es lo mismo el asistente que el entrenador.

Él fue línea y nunca estuvo acostumbrado a tomar decisiones si no el central así que siempre va a ir por la tangente. Si buscan un árbitro de aquí, me parece a mí que podría hacer el trabajo de mejor manera.