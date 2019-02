Osman Madrid explota: "Pedro Rebollar es el peor farsante"

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente de Olimpia, Osman Madrid, no ocultó su malestar contra el vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, el mexicano Pedro Rebollar, al que culpó de ‘’hacerle daño al fútbol’’ por las últimas ‘’injusticias’’ que sufrió el León en el último partido contra Motagua.

‘’Es el peor farsante que pudo haber tenido la Comisión de Arbitraje. Deberían darle su boleta a este señor para que se vaya porque le ha hecho tanto daño a nuestro fútbol’’, disparó Osman Madrid, luego de que Rebollar asegurara que el polémico penal pitado en contra de Olimpia en el clásico frente al Motagua fue un acierto arbitral de Melvin Matamoros.

‘’Siempre justifica, lunes a lunes, los malos trabajos arbitrales, hay un sicariato arbitral. Aquí hay muchas cosas que no se dicen porque favorecen a algunos. Cuando es favor a Olimpia, se magnifican las cosas’’, añadió Madrid.

‘’Este señor (Rebollar) no tiene en sus archivos todo el daño que nos han hecho en todos estos últimos partidos. Pedimos que pueda dejar su cargo porque no es una persona que le hace bien al fútbol, no está haciendo un buen trabajo, nos ha pasado lo mismo en los seis juegos contra nuestro rival de ayer (Motagua)’’, aseguró el vicepresidente del León.

Por último, Osman Madrid dijo que al ‘’perjudicado no se le olvida, en las semifinales jugando con dos hombres, en la final con una expulsión, qué está pasando con el arbitraje y nadie dice nada’’.

‘’El Olimpia no está pidiendo que le regalen nada, pero tampoco que lo perjudiquen. Podemos perder en el campo porque en el fútbol se gana, se empata y se pierde, pero no como ha estado pasando últimamente’’, cerró.