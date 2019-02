Luis 'Buba' López: “Por mí no hay problema si quieren nacionalizar a Rougier”

San Pedro Sula, Honduras.

Volaba hacia la izquierda, hacia la derecha… hacia arriba, hacia abajo. Era Luis 'Buba' López que se convertía en la figura de su equipo Real España en el juego contra Marathón en el clásico sampedrano disputado el sábado (1-1).

El portero españista tuvo una gran noche, se exhibió a lo grande en un estadio Morazán que terminó coreando “Buba, Buba, Buba”…

López ahogó el grito de gol en dos ocasiones increíbles a Yustin Arboleda y en otra le tapó un derechazo de volea a Carlo Costly llegando sorpresivamente hasta el ángulo izquierdo. Vaya la gran muralla.

Sí, era 'Buba' convertido en gigante, en héroe, para así salvar a los españistas de una derrota y quizá de otra burla de Héctor Vargas, el técnico del rival que en vísperas del derbi dijo que al Real España solo le faltaba ganarle en Campisa (cancha adonde juega la Liga de Veteranos de San Pedro Sula).

Era como un fantasma, como una sombra que se movía a la velocidad de un flash y atrapaba cuanto misil le disparaban. Con su gran actuación, el guardameta también lanzó un mensaje en tiempos de polémica. Jugando a un nivel así la titularidad de la portería de la Selección Nacional tiene nombre y apellido: Luis López.

Tras su actuación, GOLAZO lo abordó y opinó: “Creo que solo cumplí con la misión de un portero, estoy ahí para evitar los goles del rival. Hay que darle la honra y gloria a Dios”.

¿Cuál atajada fue más complicada, las dos de Yustin Arboleda o la de Carlo Costly?

Me quedo con todas, fue difícil llegar a cada balón, pero al final el esfuerzo valió la pena porque se evitó la derrota y nos permitió sumar un punto. Cuando se trabaja bien durante la semana con el técnico, el preparador de porteros y los compañeros a uno casi nada lo sorprende. Estuve muy concentrado en cada jugada de apremio y le respondí al equipo.

¿A qué sabe el empate con el archirrival Marathón?

No era lo que buscábamos. Es una sensación agridulce, los dos equipos somos de la ciudad y esta vez nosotros éramos home club, nuestro objetivo era ganar, al final no lo logramos, pero sin ser conformista por lo menos no perdimos, sumamos un punto. Me gustó la reacción de grupo cuando estábamos cuesta arriba. Aunque está claro que en nuestra cancha tenemos que ser fuertes, hay que apuntarle a ganar todos los partidos.

Luis 'Buba' López tuvo una gran actuación y brilló el sábado en el clásico sampedrano.

¿Cómo es posible que con el nivel y la capacidad que muestra no haya podido prolongar su estadía en el extranjero?

En realidad esa pregunta es difícil de responder, solo Dios sabe, pero hay que darle méritos al hecho que el compañero (Tyler Miller) con el que competía por la titularidad en el equipo Los ángeles FC de la MLS hizo muy bien las cosas.

¿Está esperando una revancha en el extranjero?

Por supuesto, cuando uno trabaja bien en el equipo lo están observando, tiene la oportunidad de ser convocado nuevamente a la Selección Nacional y así puede surgir una nueva oportunidad en el extranjero. Yo espero que Dios me pueda abrir una nueva oportunidad e ir con todo para aprovecharla.

¿Cree que esa oportunidad llegará pronto?

Yo vivo el día a día, hoy estoy comprometido ciento por ciento con mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y afición del Real España, el futuro solo Dios lo sabe.

Ha causado polémica en la afición la intención de Motagua de nacionalizar al portero argentino Jonathan Rougier para que sea opción para la Selección Nacional, ¿qué piensa sobre ese asunto?

Por mí no hay problema si quieren nacionalizar a Rougier, es un gran portero al que admiro mucho. Agradezco a la afición de Honduras, en especial a la del Real España, que tras surgir esta situación me han dado confianza, reconocen y le dan mérito a mi trabajo.

Pero sus colegas porteros hondureños lo han visto como un irrespeto ¿entonces usted piensa distinto de ellos?

Si esa oportunidad de ser titular en la Selección Nacional es para mí, nadie me la quitará, es la voluntad de Dios.

¿Cómo califica a Rougier como portero?

Es muy buen arquero, de gran talla, en poco tiempo de estar acá ha jugado varias finales, tiene cualidades impresionantes, en los partidos que es exigido resuelve, mi máximo respeto para él. Ha hecho historia, ha sido campeón.

A su edad (25 años ) hay gente que ya lo pone como uno de los mejores porteros de la historia de Honduras, ¿qué piensa al respecto?

Eso lo tomo con mucha tranquilidad y humildad, soy consciente que cuando también llegan los errores hay que trabajar en esa misma línea. No es fácil ser portero. Trabajo día a día para ser mejor. Le agradezco a la gente por ese apoyo.

¿Para qué está el Real España este campeonato?

Pues uno siempre que inicia un torneo piensa en ser campeón, no es fácil porque todos los equipos tienen el mismo sueño, es una competencia, pero considero que vamos por buen camino. Así, con esa grande actuación y esa fuerza mental, tras superar la pesadilla de provocada por una lesión de tibia y el pesar de no quedarse en el primer intento en el extranjero, Buba López ha vuelto por sus fueros para demostrar que hoy por hoy es el mejor portero de Honduras, su protagonismo el sábado en el estadio Morazán lo ratifica.