El Girona de Antony 'Choco' Lozano pierde y queda al borde de puestos de descenso en la Liga Española

Girona, España.

Un doblete del argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila subrayó la resurrección del Huesca, que contempla la salvación como una posibilidad real al tiempo que complicó el panorama de su adversario, el Girona, en caída libre y al borde de los puestos de descenso de la Liga Española.

El delantero hondureño Antony 'Choco' Lozano no vio acción con el Girona y se quedó en el banco de suplentes.

El equipo altoaragonés enlazó su segunda victoria seguida. Su tercer encuentro sin perder al vencer al Girona de Eusebio Sacristán, que acumula ya diez jornadas seguidas sin lograr sumar los tres puntos. Una pésima y preocupante racha que ha situado al conjunto del Estadi Municipal de Montilivi a un solo punto de la terna última de la clasificación.

Los futbolistas locales, conscientes de la necesidad de empezar a enterrar los viejos fantasmas que han ido alimentando en los últimos meses, dominaron el partido desde los primeros compases, aunque volvieron a tener muchos problemas para conectar con sus dos grandes referencias ofensivas, Cristhian Stuani y un Portu que disputó su encuentro número 100 con el cuadro de Montilivi.

El voluntarioso e incombustible delantero murciano, que no está consiguiendo rendir al nivel que el curso pasado, cuando incluso le valió para llamar la atención de la selección nacional, es quien mejor escenifica el presente del Girona, un equipo que sabe que no atraviesa su mejor momento, pero que no se rinde jamás.

Los rojiblancos inquietaron a Roberto Santamaría por mediación de Portu y de Pedro Porro, pero hace mucho tiempo que no les sonríe la fortuna. Y es que, a pesar de hacer méritos para ponerse por delante en el marcador, fue el Huesca el que consiguió romper la igualada.

Portu se lamenta tras una ocasión fallada del Girona.

En el minuto 34, el 'Chimy' Ávila heló los ánimos de Montilivi al batir a Bono con un tiro tan lejano como ajustado al palo izquierdo del arquero marroquí, que no deja su portería a cero desde el 11 de noviembre.

El Girona continuó intentándolo e incluso estuvo a punto de restablecer el equilibrio gracias a un Pedro Porro que forzó a Santamaría a firmar dos paradas espectaculares, pero, cinco minutos antes del descanso, Ávila aprovechó el enésimo despiste de la frágil defensa local para dejar el encuentro prácticamente sentenciado con su segunda diana de la noche.

Fue el quinto gol del curso para el argentino del Huesca, que no vencía lejos de El Alcoraz desde que en la primera jornada se deshizo del Eibar. Ahora promete pelear por el sueño de la permanencia hasta el final.

En un infructuoso intento de revolucionar el encuentro, Eusebio alteró su plan inicial en el descanso al dibujar un 4-3-3 con la entrada de Àlex Granell y Seung Ho Paik en el lugar de Borja García y Valery Fernández.

Pero más allá de un tímido cabezazo de Cristhian Stuani y de un cabezazo de Juanpe que se estrelló en el travesaño del arco de Santamaría, el Girona no dio muestras de poder conseguir una remontada que se convirtió en una proeza inalcanzable en el minuto 68, cuando Adrián Cordero Vega expulsó a Bernardo Espinosa por doble amonestación.

- Ficha técnica:

0 - Girona: Bono; Pedro Porro, Juanpe, Bernardo Espinosa, Raúl García, Valery Fernández (Àlex Granell, min. 46); Pere Pons, Aleix García (Jonás Ramalho, min. 69), Borja García (Seung Ho Paik, min. 46); Portu y Cristhian Stuani.

2 - Huesca: Roberto Santamaría; Jorge Miramón, Pablo Insua (Adrián Diéguez, m. 38), Jorge Pulido, Xabier Etxeita, Javi Galán; Christian Rivera, Moi Gómez; Juanpi (David Ferreiro, min.62), Enric Gallego y 'Chimy' Ávila (Álex Gallar, min. 90).

Goles: 0-1, min. 34: 'Chimy' Ávila. 0-2, min. 39: 'Chimy' Ávila.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Colegio cántabro). Amonestó al local Aleix García (min. 69) y al visitante Javi Galán (min. 80). Expulsó, por doble cartulina amarilla, al local Bernardo Espinosa (min. 47 y 68).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el Estadio Municipal de Montilivi ante 10.662 espectadores.