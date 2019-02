Keosseián sobre el clásico ante Motagua: "Me da lo mismo que digan que mi equipo sea favorito"

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, se muestra concentrado, y a pesar de ser conocido por su seriedad, no niega regalar una sonrisa a sus compañeros previo al duelo del clásico de este domingo ante el Motagua

El técnico de los blancos aduce tener listo al plantel para ese choque ante los azules y con la mentalidad de ganarlo. "Me queda una pequeña duda ahí no más, pero en líneas generales estamos definidos y con una buena semana de trabajo. ¿Qué duda? porque sí, siempre tengo una cosa de últimos momento", indicó.

Y asegura. "El grupo que va entrar el domingo a mi entender puede ser el que está más apto por ese momento, pero el resto del plantel está muy bien. Nosotros primero tenemos que ver este partido, pero como los equipos tenemos domingo a domingo tres juegos y hay que evaluar ese tema".

El técnico uruguayo tiene al grupo que él escogió. "El plantel es el que queríamos confeccionar, estamos muy tranquilos y como dije, Olimpia es candidato a ser campeón".

En cuanto a las posibilidades que debute el último refuerzo. "Leandro Sosa seguramente estará entre los 18, en los once muy difícil".

Los números son claros dentro del plantel merengue y Manolo ya casa su calculadora. "El grupo está muy bien, sabiendo que si ganamos alcanzamos el primer lugar, dependiendo de lo que haga Marathón".

Manolo no quiso darle tanto realce al enfrentamiento ante los azules. "Cada vez que es viernes y se espera un partido, quiere que se llega ese domingo, pero más allá que sea Motagua, son tres puntos y estamos expectantes".

Los jugadores del Olimpia en el entrenamiento de este viernes. Foto Ronald Aceituno

En cuanto a las estadísticas, el estratega merengue opinó: "La estadística marca que Motagua recibe pocos goles, eso está claro, pero nosotros no hemos cambiado nuestro estilo de juego, esperemos ser efectivo, ya que en los partidos anteriores, si bien hicimos un gol, pero tuvimos que ser más efectivos".

La propuesta de Olimpia en este duelo. "El que ha venido jugando estos últimos partidos, intentando tener la pelota y llegar con mucha gente arriba".

Y agregó. "En los clásicos hay cosas que pesan poco, hay una tradición, hay una historia y más allá de los jugadores que entren o salgan, es muy pareja siempre".

Pero si dejó claro que se debe hacer para ganarlo. "Yo creo que hay que ser efectivos, Olimpia ha llegado llegado muchas veces en estos partidos y no ha tenido muchos goles, buscaremos mejorar eso".

Lo más sobresaliente que mira de su grupo a la fecha. "Es el lado humano que se ha formado, para mí es lo más importante. Tenemos un plantel corto con 22 jugadores, con unos Sub-20 y otro de reservas que viene semanalmente".

Con el tema del arbitraje el adiestrador de los leones no quiso entrar en polémica: "Yo no me olvido del arbitraje, eso fue escandaloso, pero que voy hacer ahora, yo no puedo cambiar eso. Yo no me tengo que preocupar por el árbitro, ellos deben hacer su trabajo, son jueces y deben ser lo más parejos posibles", aclaró.

Keosseián está claro en su objetivo en cuanto a ganarle a Motagua el próximo domingo: "Yo nuca pienso perder un partido siempre tengo en la mente que vamos a ganar,después hay que demostrarlo en la cancha a mí no me gusta perder, a nadie le gusta eso, este es un clásico que tiene mucha convocatoria, me da lo mismo que digan que mi equipo sea favorito, cada quien tiene su opinión, las estadísticas en el fútbol están para romperse", dijo

EL FAVORITISMO PARA EL CLÁSICO

En las redes sociales y en la calles se habla que el Motagua llega con ventaja sobre el Olimpia para el nivel de juego en los últimos años, situación que no incomoda al técnico merengue. "Las opiniones de la gente me parecen perfectas, lo que pasa que las estadísticas en el fútbol están para romperse. Nosotros con Motagua estamos 1-1, perdimos y ganamos", indicó.

Pero considera que van parejos. "Los dos vamos, no hay un favorito porque hay unas cosas que hacen favorito a Motagua, por ejemplo, la continuidad del plantel, el técnico que viene trabajando hace muchos años, pero Olimpia tiene jugadores muy buenos"

Y deja claro. "Yo no lo veo favorito a Motagua, yo siempre confío en mí equipo. Ustedes que opinan, tienen este elemento de darlo favorito porque es el último campeón y la continuidad de trabajo".

En cuanto a su equipo. "Nosotros tenemos que potenciar lo que hemos hecho bien, hay muchas cosas que ha hecho bien este equipo y se tiene que mejorar, pero en eso tenemos que marcar para que sea la continuidad del campeonato".

Y agrega. "Este es un clásico que tiene mucha convocatoria, me da lo mismo que digan que mi equipo sea favorito, cada quien tiene su opinión, las estadísticas en el fútbol están para romperse".

Los objetivos como grupo están claros desde el puntos de vista del técnico. "Nosotros como cuerpo técnico y los jugadores estamos comprometido a dar el máximo para llegar al objetivo que es llegar a la final y ganarla, pero siempre pensando que vamos de a poco. Ahora es Motagua".

En cuanto a las variantes que se puedan tener para este partido a parte de la de Donis Escober. "Olimpia para este partido puede hacer una modificación, así que va repetir el equipo", aseguró.

Manolo opinó sobre la diferencia que nota en los clásico. "La rivalidad de Olimpia-Motagua, Marathón-Real España va más allá de un partido, es afición, la gente. No olvidemos que aquí hay más Olimpia y Motagua que en San Pedro y allá hay más Marathón y Real España. Los son similares".

Una de las consultas al estratega merengue fue si tenía presión por ganar este clásico ante el equipo azul. "La presión se siente, pero más que eso es la responsabilidad por la institución, la gente, sus directivos".

Pero al consultarle su es más presión en Olimpia que en Marathón. "No te creas, en Marathón había presión de la gente, más allá que había pasado una década sin ser campeón, pero si hay presión, pero aquí, lógicamente que en la capital siempre tienen un plus y la presión es fuerte", agregó.

¿Hay algún jugador de Motagua que hay que cuidar?

A Rubilio pero ya no está contestó "Manolo" entre risas y se marchó...