Rony Martínez a Héctor Vargas: “Uno no le para mucha mente”

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero del Real España, Rony Martínez, disputará este sábado su primer derbi sampedrano y alista los cañones para tratar de darle el triunfo a la Máquina contra el Marathón en el estadio Morazán.

En el pasado tuvo acción en el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, además del nacional entre el Marathón y el León. Destacó a GOLAZO que los duelos entre los clubes sampedranos los había visto en la televisión y siempre presentaron ese tinte aguerrido en la cancha.

“Este es un partido muy importante y muy lindo. Todo el mundo quiere jugarlo, no estará nada fácil, será bien disputado y ganará el que mejor haga las cosas”, afirmó de entrada el atacante que lleva dos goles en el presente Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

En la tabla de posiciones, el Monstruo Verde es segundo con 10 puntos y la Máquina está un escalón abajo con nueve unidades. “Nosotros estamos muy motivados, cuando se acerca el clásico uno quiere jugarlo, disfrutarlo. Estamos listos y preparados. Tenemos que hacer bien las cosas si queremos vencer a Marathón. Son muchas cosas y estamos cerca en las posiciones”, manifestó el goleador nacional.

Y agregó: “Los clásicos son calientes y disputados, Marathón por lo que vive será bien bravo. Ahora me toca vivirlo. Daré lo mejor de mí”.

El atacante de 31 años resaltó la inversión que cada equipo realiza para sobresalir en la Liga Nacional. “Los dos equipos tenemos un buen plantel, espero que seamos nosotros los que nos llevemos la victoria”.

Al oponente de este sábado a partir de las 7:00 pm en el estadio Morazán lo llena de elogios. “No soy mucho de estudiarlo, pero los veo. He visto uno o dos partidos de Marathón y la verdad juegan muy bien, no será fácil. Ganar un clásico es muy bonito y nos llena de confianza. Estamos preparados para eso”.

Continuó halagando al Monstruo Verde en la previa del derbi sampedrano: “Es un equipo que está muy bien en todas las líneas. Hay que ver cómo se puede entrar a la defensa y en todas sus líneas sin perder el orden”.

El exjugador de Real Sociedad en la Liga Nacional se apuntó para ser la figura del clásico sampedrano. “Yo quisiera marcar en todos los partidos, pero voy a estar tranquilo y concentrado este sábado. Si me toca marcar será para bien del equipo y de mi persona”, destacó.

Ronygol, como muchos lo conocen en el ámbito futbolístico nacional, va por todo en este enfrentamiento y no firma un empate. “Yo quiero ganar, vamos a dar el 1000 por 1000, todo por el triunfo”, avisó.

Y ante las declaraciones del entrenador verdolaga Héctor Vargas, quien mencionó que a Real España “le hemos ganado en todas partes, solo le falta Campisa”, el atacante expresó que no les afectan. “No, la verdad que no. Tiene derecho, todo mundo conoce cómo es él, entonces eso ya no, uno no le para mucha mente. Estamos concentrados en lo nuestro”, citó.