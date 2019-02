Gareth Bale sorprende con inédita confesión sobre Zidane

Madrid, España.

Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, aseguró que tenía una relación estrictamente profesional con el técnico francés Zinedine Zidane, que éste se marchó sin despedirse de él y que no diría que eran amigos.

"No me dijo nada de su salida, no habló conmigo tras la final de 'Champions' y no he vuelto a hablar con él", dijo Bale en declaraciones a la revista 'FourFourTwo'.

"Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos los mejores amigos. Sólo fue una relación normal de profesionales", añadió.

A Bale no se le olvida la suplencia en la última final de Liga de Campeones, frente al Liverpool.

"Me sentí realmente frustrado por no ser titular. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio".