Óscar Salas no le cierra las puertas al Motagua

Juticalpa, Honduras.

El mediocampista Ócar Salas pasa por un buen momento, es el goleador del torneo con cuatro anotaciones en cuatro partidos disputados en el actual torneo Clausura 2019.

El jugador de 25 años se siente feliz en su nueva etapa con el Juticalpa FC, pero en su momento desea volver a vestir la camisa de un club grande, no le cierra las puertas a Motagua, recuerda su salida del Olimpia.

“En lo personal me siento muy alegre y contento, lo que necesitaba era jugar, creo que será una buena temporada, estoy agarrando mi ritmo”, contó Salas, que ha anotado tres goles de penal y uno de tiro libre.

Y agregó: “No me imaginé un inicio goleador, esta es una etapa muy buena. Es algo lindo porque el torneo viene comenzando, puedo marcar más goles. Quiero anotar nueve porque es raro que un volante haga esa cantidad”.

El Juticalpa FC apenas suma dos puntos en el torneo Clausura y es algo que incomoda, según contó Salas.

“El equipo se está acoplando y con trabajo se logran todos los objetivos, Juticalpa se va a levantar y será importante”.

Este campeonato no lo toma como una revancha luego de su salida del Olimpia. “De revancha no lo tomaría, sino de demostrar el Salas que soy. Solo quiero hacer bien las cosas, estar parado eso afecta... que no te tomen en cuenta. Esta es otra etapa de mi vida, tengo a un profesor que confía en mí”, citó.

Confesó que en el León no lo tomaron en cuenta para renovar y el DT Manuel Keosseián tampoco le dijo nada.

“Con él no tuve pláticas. De eso no quiero hablar. La verdad que fue una decisión de ellos, hasta ahí, quedó en el pasado. Agradecido con la gente y afición del Olimpia”.

Su nombre sonó fuerte como posible refuerzo del Motagua.

“Si en algún momento Motagua decide tenerme no se cierran las puertas”, destacó el volante oriundo de Olanchito, Yoro.