Edgar Álvarez y sus propuestas para entrenador de la selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El exfutbolista hondureño Edgar Álvarez, quien se desempeña hoy como gerente del Platense de Puerto Cortés, se refirió este domingo sobre el que considera quién debe de ser el nuevo entrenador de la selección de Honduras.

Pese a que en los próximos días será nombrado el uruguayo Fabián Coito como el timonel de la Bicolor, "El Mosky", señaló que el ex delantero Óscar David Suazo debería de ser en tomado en cuenta para llegar al banquillo de la Hy además mencionó que Carlos Tábora es otro de los que podría recibir una oportunidad.

"Yo he trabajado con el entrenador Carlos Tábora, es una opción, estuvo en Platense y este es mi punto de vista", dijo en declaraciones al programa Cinco Deportivo.

Y añadió: "Al otro que yo diría sería David Suazo, por el bagaje internacional que tiene, la experiencia que ha obtenido en Italia es importante".

Otro de los temas que decidió hablar Edgar Álvarez, fue su éxito en la Liga de Italia en donde dio el gran salto al jugar en la Roma; además de vestir la camiseta de otros equipos como el Cagliari,Messina, Livorno, Pisa, Bari y Palermo.

"Cuando me dijeron que iba para la Roma pensé que era una broma, me llamó David Suazo y me dijo vas para la Roma, no le creí porque estábamos bromeando", reveló.