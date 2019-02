Leandro Sosa ya suda la camisa del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Los merengues del Olimpia se preparan para el duelo de este domingo ante el Platense y ya sumaron la presencia del último refuerzo. Leandro Sosa ya se puso la playera de entrenamientos y se sumó al grupo.

El centrocampista uruguayo llegó a la cancha de Amarateca en compañía de los tres compatriotas y luego se cambió de ropa y saltó a la cancha para entrenar.

Leandro Sosa pidió balón desde su entrenada, pero se dirigió a practicar volifútbol, donde hizo compañía con sus otros compatriotas sudamericanas y el catracho Elvin Casildo.

Pero en cuanto el tema de su estado físico no se tiene claro como llega o para cuando estará listo para debutar. "Recién hoy hablé con él y vamos a empezar todo el proceso de integración al plantel, lo que tiene que ver con lo social y después vendrá el tema de las evaluaciones", explicó Alejandro Martínez, preparador físico del Olimpia.

Pero adelanta que. "Ya hicimos toda la investigación, tenemos todos los datos y lo vamos a ir integrando paso a paso".

Desde el punto de vista del cuerpo técnico, al jugador no se le puede apresurar para que tenga su debut en la presente campaña. "Las urgencias que se tienen en el fútbol no son las que tengo yo. Como profesor de educación física lo primero que tengo que ver es la salud de él y vamos a ir a la velocidad que marque la salud de deportista. No es igual en todos los jugadores y el hecho que haya ansiedad porque un extranjero debute a mí no me tiene que mover en absoluto, el va estar pronto cuando nuestro criterio lo marque", finalizó Martínez.