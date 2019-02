Jonathan Rougier: “Sería lindo, Honduras es de prestigio en Centroamérica”

Tegucigalpa, Honduras.

Antes de la salida del Motagua a Choluteca para enfrentar este sábado a la UPNFM, el más esperado fue Jonathan Rougier, quien ha tenido protagonismo por su posible naturalización y ser una opción para jugar en la Selección de Honduras.

“Primero que no siento estar en el ojo de huracán, como dicen, porque no soy de estar en redes sociales o de ver lo que dicen los medios, yo me concentro en mi familia”, comunicó el elegante guardameta argentino.

Y continuó hablando del caso: “Estoy tranquilo y no me hago problema, me han consultado ese tema más de una vez y he dicho que me gustaría, pero no solo por lo deportivo, desde que he llegado aquí me he sentido muy bien y me siento parte de este país. Para Dios no existen las fronteras, las fronteras las puso el hombre, así que no me preocupa mucho ese asunto”, expresó el argentino de 31 años.

Rougier agradeció el reconocimiento y aprecio de las personas, indistintamente que sean Motagua o de otro club. De momento este caso solo ha sido algo informal y no ha comenzado a hacer algún tipo de papeleo. “A mí me han preguntado si me gustaría, pero nada oficial y que ya vamos a hacer tal cosa, solo algo informal. A mí me pone contento que mucha gente esté de acuerdo porque sirve como reconocimiento del trabajo que se ha hecho, es lindo el recocimiento de la gente y me lo han hecho sentir en la calle”, dijo.

Como una meta, él no se la ha puesto. Eso sí, asegura que le ilusiona poder ser una opción para el marco de la Selección catracha, aunque deja en claro que deben pasar muchas cosas para que se pueda concretar.

“No me lo he propuesto como meta, ya después si se da la naturalización y cumplir los requisitos se tiene que ver; además, todavía no hay un técnico en la Selección y hay que ver si lo toman en cuenta a uno, no es porque uno se naturaliza y ya estamos ahí, hay un montón de cosas que van más allá de un papel”, apuntó.

Rougier aclaró que lo de la Selección también lleva algo de la parte social. “En cuestión de ilusionarme, pues sí, me gustaría porque como lo dije que aparte de lo deportivo está lo social que me ha tocado vivir y además sería muy lindo, es una Selección con mucho prestigio en Centroamérica”.

Y cerró diciendo sobre algunos comentarios negativos que ha escuchado sobre lo de su naturalización y sea llamado a la Selección de Honduras: “Tampoco lo tomo como una motivación, motivación para mí es estar con este grupo que siempre está peleando cosas importantes, y después las cosas que vengan, a partir de eso bienvenido sea. Cada persona tiene su forma de ver las cosas y eso es respetable”.