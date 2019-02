EN VIVO: Honduras Progreso y Vida chocan hoy sin margen de error

El Progreso, Honduras.

Hoy a las 7:15 pm en el estadio Humberto Micheletti, el Honduras Progreso y el Vida de La Ceiba bajan el telón de la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Nacional, en un duelo de urgidos.

Tras tres fechas de campeonato, ambos equipos no tuvieron los mejores arranques, por lo cual hoy chocan sin margen de error y con la idea de sumar tres puntos, ya que ambos pretenden no comprometerse en el descenso.

Los progreseños, locales esta noche (7:15 pm), iniciaron su travesía en la actual justa con una goleada en contra de 4-0 a manos del Motagua en Tegucigalpa, luego cayeron por en las garras del Olimpia por 2-1 en esta misma ciudad y en su último encuentro en el estadio Humberto Micheletti hace una semana el Platense de Puerto Cortés los goleó por 4-1.

Ante esta racha negativa del equipo arrocero, el técnico Hernán García aseguró que trabajarán para revertir esto y a su vez se sacudió la presión. “Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y no siento presión. Sé que esto es de trabajar y lógicamente que no me rajo”, dijo.

Los cocoteros, con apenas un punto en la actual justa, tampoco pueden extender su pobre cosecha de puntos.

En su primer compromiso cayó por 1-0 en La Ceiba contra el Olimpia; en la segunda fecha cayó por la misma diferencia contra Real España en San Pedro Sula y apenas cosechó su único punto en el último juego contra la UPN (1-1).

Ambos llegan con bajas; Raúl Martínez Sambulá no dispondrá de Carlos Bernárdez (lesionado), pero si contará con Miguel Flores Valerio, a quien se le retiró ayer el castigo de un juego por expulsión. Entretanto, Hernán García no podrá enlista a Óscar Almendárez.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

HONDURAS PROGRESO: Justin Pérez, Ángel Contreras, Roy Smith, Yeer Gutiérrez, Juan Ángel Delgado, Clinton Arzú, Jorge Cardona, Kevin Caminos, Walter Ramos, Yerson Gutiérrez y Cristopher Anariba.



VIDA: Harold Fonseca, Carlos Meléndez, Erick Norales, Chestyn Onofre, Javier Portillo, Miguel Valerio, Jesús Canales, Elder Torres, Gerson Padilla, Carlos Bernárdez y Eddie Hernández.