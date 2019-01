El Juventus, volcado hacia la Champions tras dejar libre trono en la Copa

Roma.



El Juventus, que dejó libre su trono en la Copa Italia al caer eliminado el miércoles en los cuartos de final de la mano del Atalanta (3-0), ya está volcado hacia su carrera a por la Liga de Campeones, en la que le espera el Atlético Madrid en los octavos de final.



Con el liderato en la Serie A (Primera División) ya sólidamente encarrilado, al tener once puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, el Juventus deberá recargar energías mentales tras el disgusto copero y mantener alta la concentración para coronarse en las dos competiciones que le quedan.



Así lo reconoció, el técnico Massimiliano Allegri el miércoles al acabar el partido de Bérgamo (norte): "El Atalanta mereció ganar, tuvo más ganas. Fue lo que nos faltó a nosotros. (...) Ahora debemos recargar energías mentales".



Una concentración que hasta el miércoles había marcado el comienzo de año del Juventus, líder invicto en la Serie A y primer clasificado en el grupo de la Liga de Campeones, por delante del Manchester United y del Valencia.



"A los chicos no se le puede reprochar nada, llevan rindiendo a un nivel altísimo desde el comienzo del año", agregó Allegri, quien quiso calmar al entorno y arropar a sus jugadores en el primer punto de inflexión de una temporada que rozaba la perfección.



El preparador del Juventus negó de forma tajante que la derrota del miércoles, un duro 3-0 marcado por un doblete del colombiano Duván Zapata, sea un tropiezo "alarmante" y subrayó que es "imposible ganar todos los partidos".



Allegri, que siempre había ganado campeonato y Copa nacional en sus cuatro años en el banquillo de los "bianconeri", tiró además de ironía al asegurar que si la eliminación del Juventus es alarmante, no sabe cómo deberían sentirse "otros equipos".



Su afirmación se refería seguramente al contundente tropiezo padecido horas antes por el Roma, humillado 1-7 en su visita al Fiorentina y en el pleno de una tormenta por el futuro del entrenador Eusebio Di Francesco.



Y si la decepción por la eliminación es innegable, Allegri quiso destacar también el aspecto positivo que el revés supone: la posibilidad de preparar el tramo clave de la presente temporada sin tener el desgaste de energías que requieren las semifinales de la Copa.



El cuadro turinés está dominando la Serie A, en la que sumó 19 victorias y dos empates 21 jornadas, y marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título liguero consecutivo, una marca inédita para el torneo liguero italiano.



La cómoda ventaja sobre el Nápoles permite a la "Vecchia Signora" gestionar la competición con más margen, sin tener la obligación de ganar todos los encuentros ni de tirar particularmente de los líderes de su plantilla.



Eso sí, los servicios médicos del Juventus tienen mucho trabajo en las últimas semanas y a las ya conocidas lesiones de Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli o del colombiano Juan Guillermo Cuadrado se sumó el miércoles la molestia muscular sufrida por el capitán, Giorgio Chiellini.



El club turinés averiguará en las próximas horas las condiciones del zaguero, de 34 años, con el deseo de que ese dolor no le impida llegar listo a la cita del 20 de febrero contra el Atlético Madrid en el estadio Metropolitano, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Esa eliminatoria está marcada en rojo en el calendario de los turineses, que deben olvidar rápidamente el disgusto del miércoles en la Copa Italia y unir las fuerzas para progresar en la máxima competición continental, el gran objetivo de su año.



Hará falta el pleno de energías físicas y mentales para doblegar al cuadro del argentino Diego Pablo Simeone, que tiene la motivación extra de disputar la final la "Champions" en su campo.