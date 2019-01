Rubilio Castillo partió rumbo a Costa Rica: "Voy con la ilusión de aportar mi granito de arena"

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero hondureño Rubilio Castillo viajó este martes rumbo a Costa Rica para poder formar integrarse al Saprissa, 34 veces campeón del fútbol tico.

¿Una aventura más tras confirmarse el pase a Saprissa?

Sí gracias a Dios esa oportunidad de poder viajar a esta linda ciudad, ahora me toca concentrarme y compenetrarme a lo que será mi nuevo equipo, se pudo llegar a un buen termino y ahora toca hacer lo que sabemos.

¿Con la meta de dejar tu propia huella en el Saprissa?

Sí, esa es la intención, voy como un obrero más y estamos claros que iré hacer lo que me compete, tratar de sacrificarme y a luchar por esa camiseta, luchar por los objetivos grupales, sé qué es a un equipo grande que voy y espero en Dios las cosas salgan como lo planeamos.

¿Qué has hablado con la gente del Saprissa?

Claro, pasamos en permanente comunicación, ellos están pendientes de mi viaje, me van a recibir y esperando la presentació. Espero aportar al club lo que sabemos porque la gente del Saprissa se han portado a la altura conmigo, vengo de un equipo grande como Motagua y voy a otro club grande como lo es Saprissa es una gran bendición.

¿Ya viajas con todo firmado Rubilio o qué hace falta?

Ya firmé algunos documentos acá en Honduras, ellos se hicieron presentes acá, tuve algunos inconvenientes y ellos tuvieron esa amabilidad de viajar hasta acá y ahora solo falta que firme otros en Costa Rica para ser presentado y entregarme al equipo.

¿Por cuánto tiempo quedas firmado con el Saprissa?

Dos años firmé y son dos años que lo dejo en las manos de Dios, tratando de hacer lo mejor para dejar una puerta abierta a futuros hondureños que vayan allá y a dar lo mejor.

¿Llegas como un delantero goleador y es lo que esperan de ti en Saprissa?

La idea es ir a poder hacer lo que sé, sacrificarme por el equipo y por ende van venir las cosas buenas que sabemos hacer, no puedo obviar que el gol es la mejor carta de presentación del delantero, pero espero adaptarme lo más rápido posible.

¿A tratar de no desesperarte por no adaptarte rápido en Costa Rica?

Claro, pero mi mentalidad no es que me va a costar adaptarme, sino que voy hacer lo más rápido, conocer su estilo de juego y que ellos vayan conociendo también como puedo aportar mi granito de arena.

¿Dentro de esos objetivo tienes volver a la Selección de Honduras?

Claro, para todos los futbolistas cada trabajo que realizamos es con la intención de poder estar en esa nómina nacional y creo que para mí será una gran bendición, pero primero debo hacer las cosas bien en el Saprissa para ser llamado a la Bicolor.

¿Has tenido un dialogo con Henry Figueroa que después de ser compañeros en Honduras serán rivales en Costa Rica?

No he podido hablar con Henry, pero somos grandes amigos, fuimos compañeros en Motagua, pero con Roger Rojas si he hablado mucho y me ha mostrado todo su apoyo y creo que esto es fútbol, solo serán 90 minutos que seremos rivales, pero después de eso vamos a seguir teniendo la misma amistad, solo que cada quien va defender sus intereses, pero que salga lo mejor y en este caso que sea para Saprissa.

¿Qué le prometes a los aficionados del Saprissa?

Lo que más puedo prometer Sacrificio, mucha personalidad y creo que cuando uno da todo eso lo demás viene por añadidura, sé qué el delantero vive de los goles y en todos los equipos que he estado parte de entregarme al máximo.

¿Motagua tiene un 30 por ciento de tu ficha todavía?

Aquí nadie sale perdiendo, creo en esa parte cuando me lo dijeron en las negociaciones trate de ser agradecido con el club y eso es lo que me caracteriza, Motagua me ha dado mucho y le debo mucho también, por eso estamos felices las tres partes.

¿El Saprissa juega mañana contra el Cartagines de local podrías estar listo para debutar?

Sí, esa es la intención poder ir a tratar de apoyar a los compañeros y familiarizarme en lo que será mi nuevo equipo y a darlo todo, será lindo para mí poder llegar y la afición me está esperando con muchas ganas, será un lindo recibimiento y espero que los objetivos se cumple.

¿La exigencia será muy fuerte en el Saprissa?

Claro, es un equipo exigente, creo que es el más veces campeón y estamos claro de todo eso, pero voy tranquilo con la ilusión de aportar mi granito de arena y a tratar de hacer lo mejor allá.