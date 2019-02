Olimpia, ¿por qué su sequía?

Tegucigalpa, Honduras

Hasta hace unos años, en el arranque de un torneo había un claro favorito: Olimpia.

Pero las cosas han cambiado, los merengues ya no son el mejor equipo. De hecho ya tienen cinco torneos sin conseguir un título.

30 títulos de Liga Nacional ha ganado el Olimpia. Es el más ganador en Honduras. Su útimo título fue en el Clausura 2015.

¿Qué ha pasado con ese poderío? ¿Por qué el Viejo León ha dejado de ser un permanente candidato al título?

Para responder a estas preguntas nos dimos a la tarea de consultar con gente que sabe de fútbol. Uno de los especialistas a los que acudimos fue el exolimpista y ahora técnico, Nerlin Membreño: “Desde fuera lo que uno ve es que ha habido cambios en el plantel. Se han tomado decisiones de jugadores y cuerpo técnico, después de un proceso largo de 3 años y medio con Héctor Vargas, en dos años han pasado tres técnicos, eso afecta porque no hay una continuidad de trabajo”, comenzó diciendo.

Nerlin sostiene que la movilidad en la plantilla no ha permitido continuidad y le ejemplifica de la forma siguiente: “Del once de Carlos Restrepo al once de hoy de Manuel Keosseián, en año y medio hay muchos cambios, entonces eso afecta exageradamente un equipo”.

Membreño también hace sus consideraciones acerca de la pérdida de Rafael Ferrari (QEPD), máximo líder del olimpismo: “Eso fue un golpe muy duro para la institución. Era el cabeza del equipo, en él se gestaban todas las decisiones. Un tipo con objetivos claros y con experiencia. Hoy veo a presidentes de equipos que andan en las redes sociales y de ahí cuestionan, don Rafa era puntual, hacía los llamados de atención de forma interna. Ahora el licenciado Rafael Villeda ha quedado con esa responsabilidad”.

También conversamos sobre el tema con Arnold Cruz, hombre que defendió la camisa del Olimpia. Su mensaje es coincidente con el de Membreño: “Están cambiando mucho, siento que para tener un equipo bien conformado, un 90% de los jugadores debe tener continuidad en la siguiente temporada”.

Pero Cruz agrega otro elemento: “Hay que ver que los otros equipos se preparan muy bien, tienen jugadores interesantes, sin embargo Olimpia no ha tenido un equipo regular desde hace años”.

El análisis de Gilberto Yearwood. El técnico nacional y exjugador de la Selección Nacional y también del Olimpia, analiza la situación del Viejo León desde otro contexto: “Considero que gran parte de culpa la tienen sus rivales, porque mire la estabilidad de Motagua, Marathón se ha repuesto incluso a problemas financieros y el Real España, que tiene una de las estructuras más sólidas del país”, apuntó. Y también hace un apunte talvez más importante: “Y de Olimpia no podemos olvidar que ha vendido muchos jugadores y entonces cuando vendés, por un lado es bueno porque no le ha quitado a los jugadores de lograr su desarrollo, pero eso ha llevado a que el equipo ha tenido cierta inestabilidad”.

Sobre esto, Yearwood sostiene que Olimpia no ha buscado sustituir, pero sin fortuna: “No han llenado las expectativas para cubrir aquellos jugadores referentes que tenía la institución. El Vikingo dio magnífico cierre a nuestra nota: “Olimpia tiene que conformar un buen equipo, ese es el gran reto que tiene Manuel Keosseián”.