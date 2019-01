Costly: "Ya es bastante la agonía del Olimpia de no ganar en el Yankel"

San Pedro Sula, Honduras.

Carlo Costly se mostró satisfecho y contento por la victoria que consiguió este sábado el Marathón frente al Olimpia en la tercera jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

El delantero hondureño debutó con los verdolagas y al final del juego fue intervenido por los medios de comunicación en el estadio Yankel Rosenthal.

"Contento, más que todo por el resultado, porque estos son partidos muy bravos y en los últimos minutos se vino a dar el gol. Creo que hubo bastantes faltas en ambos equipos, lo importante era sacar los tres puntos como sea", declaró el "Cocherito".

Marathón volvió a hacerse respetar contra Olimpia, que desde el 2013 no logra ganar en el Yankel Rosenthal. Y Costly lo sabe. El atacante se refirió a esa estadística.

"Creo que ya es bastante la agonía del Olimpia que no gana aquí, hoy se dio el resultado que queríamos y nos vamos contentos por eso", comentó Carlo.

Reconoció que Olimpia amenazó el invicto del Marathón: "Tuvo varias jugadas complicadas el equipo, pero nosotros ya sabíamos que íbamos a tener una y había que aprovecharla".

Al final del juego surgió una polémica, si Costñy jugó el balón con la mano en la jugada del gol: ¿Te pegó la mano?, le sonsultaron: "No sé de que jugada estás hablando" y entonces el periodista replicó ¿de la del gol?, "no me acuerdo realmente, no sabría decirte en esa jugada, creo que es muy rápida, abrí por la banda y cae el gol", manifestó.

Destacó la efectividad que tuvo Marathón frente al marco: "Creo que esto era así, ellos tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon, nosotros tuvimos una y la aprovechamos"

Al final del juego se dio una controversia entre Costly y el portero de Olimpia Edrick Menjívar: "No, somos amigos, ellos han sido compañeros, en broma y en broma ya sabés que siempre estamos jugando".

¿Cómo se sintió en sus primeros 45 minutos como verde? "Estoy contento y agarrando ritmo de a poco, creo que es difícil jugar a esta hora y con mi edad, pero todo es posible. Hoy se logró un gran triunfo y vamos avanzando".

Finalizó diciendo, el delantero: "Es el trabajo en equipo, independientemente quién haga el gol, aquí todos jalamos parejo".