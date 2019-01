La colombiana Sofía Gómez aspira a romper récords en el mundial de Honduras

Bogotá, Colombia.



La colombiana Sofía Gómez Uribe se puso como meta este año romper marcas y ganar medallas en el Mundial de apnea, que se disputará entre el 7 y 14 de agosto próximos en la isla caribeña de Roatán, en Honduras.



"Empecé a entrenar en forma el 14 de enero, por ahora en piscina, ya que me encuentro en Colombia. Estaré preparándome mucho para el mundial que hay este año y que se realizará en Honduras. Por ahora ese es mi reto más claro y en el que me enfocaré para obtener nuevos récords y medallas", afirmó Gómez, citada en un comunicado del BBVA Colombia, uno de sus patrocinadores.



La deportista colombiana participó en octubre pasado en el Mundial de Apnea, realizado en la ciudad turca de Kas, donde impuso un récord personal de 86 metros de profundidad y obtuvo una medalla de plata en la modalidad de peso constante con aletas, así como otra de bronce en inmersión libre.



"Haber realizado el récord y tener las dos medallas que logré en el campeonato mundial fue muy bueno para mí. Además, tener la oportunidad de participar en una competencia realizada en mi país, como lo fue el Campeonato Interclubes de Apnea (en Santa Marta), me hizo demasiado feliz", manifestó.



Por otra parte, Gómez también realizó el año pasado sus primeras inmersiones en el mar Mediterráneo, una experiencia que le gustó pese a que las condiciones del agua son distintas con respecto al Caribe.



"Las condiciones son muy diferentes a las que uno tiene en el Caribe. La temperatura del agua es diferente, y me costó un poco adaptarme, por lo que si en un futuro vuelvo a tener la oportunidad de realizar inmersiones allá, intentaría tener más tiempo de preparación y entrenamiento bajo esas condiciones", apostilló.



La colombiana, nacida hace 26 años en la ciudad de Pereira, está radicada en la caribeña isla de Dominica, en donde se prepara para todas las competencias que disputa a lo largo del año.



El 18 de septiembre de 2017, el huracán María, con vientos de más de 160 millas por hora, pasó por Dominica dejando un rastro de 30 muertos, otras tantas personas consideradas desaparecidas y daños materiales incalculables.



Por eso la apneista aseguró que fue difícil volver a la isla, pues faltaban muchas cosas y le tocó reconstruir su plataforma, con la que no solo entrena sino en la que también se realiza competencia Blue Element.



"Además, no teníamos electricidad ni internet. Ahora las cosas han mejorado muchísimo, lo que nos ha permitido concentrarnos nuevamente solo en entrenar, sin tener distracciones que interrumpieran el calendario que se tiene normalmente planteado", concluyó Gómez.