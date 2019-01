Girona y Getafe ponen al Barcelona y al Atlético en alerta

Madrid, España.



Barcelona y Atlético de Madrid escribirán un nuevo capítulo en su lucha por el título de la liga española y lo harán con la luz de alerta encendida a la vista de la dificultad que presentan sus rivales de turno, Girona y Getafe.



En Montilivi se disputará el duelo catalán del que tanto se habló, el partido que LaLiga pretendía que se disputara en Miami y que finalmente tendrá lugar en el campo gerundense.



Es un partido cuanto menos peligroso para el Barcelona. De hecho, el cuadro rojiblanco que dirige el exazulgrana Eusebio Sacristán ya consiguió empatar en la primera vuelta en el Camp Nou (2-2).



Para el equipo de Ernesto Valverde es la primera oportunidad de desquitarse de la derrota en la ida copera en Sevilla, donde echó en falta a Leo Messi. El argentino, al igual que otros pesos pesados del equipo, rotó y el Barça lo pagó con la derrota. Lo que le obliga a remontar el 2-0 encajado para defender el trono del torneo del k.o.



Hay que comprobar también la respuesta del Girona tras el desgaste del choque de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu y cómo maneja sus efectivos Eusebio a la vista de la vuelta el jueves en el propio Montilivi.



Y es que si para el Barcelona, que protege sus cinco puntos de ventaja, es un choque importante, no lo es menos para el Girona, que acumula seis partidos ligueros sin ganar y debe tratar de que las buenas sensaciones que deja en casi todos los encuentros se vean correspondidas con resultados.



El Atlético tiene también su duelo. Ante el Getafe, una confrontación de alto voltaje. Se medirán los dos equipos que menos encajan y que quizá sean más intensos. Diego Pablo Simeone contra José Bordalás. Competitividad en los banquillos y en el campo al máximo.



El Getafe vive los mejores momentos de los últimos tiempos. Bordalás ha conseguido encontrar el equilibrio entre un bloque aguerrido, serio, casi impenetrable, y su ataque -Jorge Molina, Ángel y Mata- inspirado. Los azulones han logrado instalarse y asentarse en la zona europea.



No obstante, el Atlético se le da mal. No pierde el equipo rojiblanco ante el Getafe desde el 6 de noviembre de 2011. Desde entonces todo han sido victorias rojiblancas salvo dos empates en 2013.



Con el francés Antoine Griezmann en plena racha anotadora, el conjunto de Simeone tratará de hacer valer de nuevo su fortaleza en el Wanda Metropolitano a la espera de saber a qué lesionados puede recuperar para este importante encuentro.



El Real Madrid, que se adueñó de la tercera plaza con su triunfo en la pasada jornada ante el Sevilla, visitará al Espanyol, otro equipo inmerso también en el frenesí copero, que ha ido de más a menos en el campeonato.



De luchar por los primeros puestos, el cuadro de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha pasado a estar instalado a tan solo cuatro puntos del descenso. Máxima necesidad por lo tanto para el cuadro espanyolista, que la pasada campaña acabó con su maleficio ante el Real Madrid y le ganó en el RCDE Stadium por 1-0 con una postrera diana de Gerard Moreno.



No pueden permitirse por lo tanto un tropiezo, al igual que los madridistas si quieren afianzarse en el tercer puesto e incluso no descolgarse más de la cabeza.



El Sevilla, al amparo de su victoria ante el Barcelona en la Copa, no se puede descuidar pensando en la vuelta en el Camp Nou. Pablo Machín y sus jugadores saben que para seguir en la zona de privilegio deben concentrarse en el siguiente partido, y más ante el peligroso Levante.



El Alavés intentará olvidar en el partido del lunes su derrota en Getafe y retomar el camino del triunfo en su fortín de Mendizorroza, a donde acude el Rayo Vallecano renacido y cerca de salir de la zona roja.



La vigésima primera jornada ofrece otro gran duelo regional, el Valencia-Villarreal. Un choque entre dos aspirantes a Europa que han penado en toda la primera vuelta, aunque el cuadro de Marcelino García Toral, que cumplirá 300 partidos en Primera, parece haber reaccionado.



El Villarreal necesita ampliar su racha sin perder en Mestalla. Su situación es más que delicada, penúltimo y a tres puntos de la salvación. El Valencia precisa prolongar su despertar para acercarse más a su sueño de repetir presencia en Champions.



Atractivo es también el partido en San Mamés, donde se enfrentará un aspirante europeo que también ha cumplido una deficiente primera mitad de temporada y otro que podría entrar en la zona de privilegio.



El Athletic ha remontado el vuelo desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano, pero aún así el peligro sigue demasiado cerca, y un tropiezo sería otro paso atrás.



También expone su reacción la Real Sociedad, que se enfrentará en Anoeta al colista Huesca, al que cada vez le queda menos tiempo para empezar a sumar y ver algo de luz.



Leganés-Eibar y Valladolid-Celta completan el programa del fin de semana. Son dos duelos también con muchas urgencias a la vista de su proximidad con el descenso.



- Programa de la 21ª jornada (hora gmt)

Sábado 26:

12:00 Sevilla-Levante

15:15 Atlético de Madrid-Getafe

17:30 Leganés-Eibar

19:45 Valencia-Villarreal



. Domingo 27:

11:00 Valladolid-Celta

15:15 Girona-Barcelona

17:30 Athletic-Betis

17:30 Real Sociedad-Huesca

19:45 Espanyol-Real Madrid



. Lunes 28:

20:00 Alavés-Rayo Vallecano.