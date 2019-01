"Tyson" Núñez con problemas para jugar en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

A inicios del 2019, el experimentado delantero hondureño Milton "Tyson" Núñez sorprendió a propios y extraños luego de que se anunció que jugaría gratis (Ad honorem) en la Universidad de San Carlos de la segunda división de Guatemala.

Sin embargo, su vinculación podría no concretarse y corre el riesgo de no jugar con la institución para temporada debido a que no cuenta con la solvencia que demuestre que no tiene vínculos con otro club.

En la campaña anterior, el atacante de 46 años de edad militó en el Deportivo Ayutla de la segunda división del balompié chapín, por lo que todavía no ha finiquitado su desvinculación y así se le complica de jugar con la Universidad de San Carlos.

Milton Núñez decidió jugar sin ningún compromiso económico en la USAC para poder colaborar con el equipo.