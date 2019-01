"Quiero despertar y que todo esto sea mentira", exnovia de Emiliano Salas

Buenos Aires, Argentina.

"Investiguen, no dejen de buscarlo por favor", son algunos de los mensajes desesperados que escribe en las redes sociales Berenice Schkaier, exnovia del jugador Emiliano Sala, cuyo avión en el que viajaba desapareció del radar.

Schkaier en sus comentarios desconfía de que se haya tratado de un accidente y pide a las autoridades no detener ni la búsqueda, ni las investigaciones pues podría haber detrás otras cosas ocultas. "Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente".

La modelo desató muchos comentarios al hablar en Instagram sobre sus sentiemientos sobre el jugador de 25 años; sin embargo, después borró el posteo.

"No puedo parar de pensar en vos que estés bien sano y salvo. Los sueñis tienen fecha de caducidad? en un segundo tu vida puede cambiar...somos polvo, somos efímeros en este universo".

"De lo que más me arrepiento es de no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo no me sentía y que quiero tenerte de frente de nuevo", se sinceró, esta vez en una publicación más extensa en Instagram.



"¿Por qué a un hombre luchador, fascinante, lleno de proyectos, trabajador, buena persona y dedicado a su trabajo y a su familia le ocurren estas cosas?", aclamó angustiada la modelo.



En el escrito sigue diciendo: "Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos. Tuve la suerte de conocerte. Tengo el corazón roto, no puedo aceptarlo. Aparece con fuerza como siempre Emi. sientooo dolor miedo, rabia y impotencia de no poder hacer nada desde acá, me siento inútil".

Sigue la búsqueda



Los guardacostas se esforzaban el miércoles por encontrar la avioneta en que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecida cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, y aunque las probabilidades son "escasas" conservaban la esperanza de hallarlo "con vida" junto al piloto.



La policía de la isla británica de Guernsey, situada en el canal, afirmó haber reanudado la búsqueda al amanecer, concentrándose "en una zona precisa donde, creemos, tenemos la mayor probabilidad de encontrar algo, en base al estudio de las mareas y la meteorología desde la desaparición del avión".



Tres aviones y un helicóptero participaban en las operaciones.



Los socorristas contemplan varias posibilidades, entre ellas que la avioneta se partiese al caer al agua. Sin embargo, afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto hubiesen podido realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que llevaban a bordo.

El aparato en el que viajaban, un monomotor Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 km de Guernsey hacia las 20H20 GMT del lunes, durante un trayecto entre Nantes, en Francia, y Cardiff, en Gales. AFP