Repudio a Cristiano Ronaldo por una publicación en medio de la desaparición de Emiliano Sala

Turín, Italia.

Cristiano Ronaldo est[a siendo muy cuestionado por una publicación que hizo en sus redes sociales. El delantero portugués colgó una inoportuna foto que generó un importante repudio entre los usuarios de Twitter.

El crack de la Juventus de Turín compartió una imagen suya a bordo de su lujoso avión y recibió muchas críticas por su falta de sensibilidad en torno a la incertidumbre mundial por la desaparición de la nave que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala hacia Gales para fichar por el Cardiff City procedente del Nantes de Francia.

Cristiano Ronaldo ratificó el martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que fue condenado a 23 meses de prisión –que no cumplirá– y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda de España.

Esta es la publicación de Cristiano Ronaldo que ha generado repudio.

CR7 puso rumbo a Italia tras salir de Madrid y posó muy sonriente en una silfie que se tomó a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Turín. En la imagen que fue tomado por su novia Georgina Rodríguez el luso agregó emoticones de una sonrisa, una aeronave despegando y el pulgar hacia arriba. De inmediato, muchos de usuarios le recriminaron su "insensibilidad" en un tema que mantiene en vilo al mundo.

Uno de los que criticaron esa acción fue el ex futbolista inglés Gary Lineker. "No es el día para este tuit. Realmente no lo es", escribió el ahora comentarista televisivo en respuesta a la publicación de Cristiano Ronaldo.

El mensaje de Gary Lineker sobre el tweet de Cristiano Ronaldo.

SALA IBA A FIRMAR POR EL CARDIFF

Emiliano Sala, tras una enorme temporada en el Nantes, fue adquirido esta semana por el Cardiff City con la clara intención de mantenerse en la Premier League. El club galés pagó al equipo francés 17 millones de euros (la transferencia más cara de la historia de la institución).

La pequeña avioneta privada de pasajeros en la que viajaba el goleador argentino desapareció el lunes por la noche cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, según le informaron a la agencia AFP fuentes policiales francesas. Había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó. Al pasar por Guernsey la aeronave solicitó el descenso, pero la torre de control perdió contacto cuando estaban a 2.300 pies.

Sala, que vistió las camisetas del Orléans, Niort, Burdeos, Caen y Nantes (todos de Francia), iba a bordo de un Piper Malibu que desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernsey. Dos helicópteros, dos aviones y dos barcos de rescate se encuentran en la zona buscando el avión.