Keosseián: "Mi cariño para Marathón está guardado"

Tegucigalpa, Honduras.

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, se muestra muy feliz por lo que está mostrando el equipo en el inicio de este torneo de la Liga Nacional, pero considera que se debe mejorar de cada al duelo clave ante el Marathón.

"El ganar siempre es bueno, da otra tranquilidad, otras ganas de seguir mejorando. Así que estamos contentos con los dos partidos que fueron difíciles, duros, pero logramos el resultado y creo que merecidamente", indicó.

Cuando se le consultó sobre su pasado en el Marathón y el de Vargas en el Olimpia.

"Está buena esa pregunta. Conocemos al equipo, la institución, pero han cambiado jugadores, si bien Marathón al que yo dirigí tiene algunas modificaciones, como cuatro o cinco, pero ha cambiado y también Olimpia desde que se fue (Héctor) Vargas, Es una linda coincidencia de jugar un partido en la que los dos tuvimos un pasado en cada uno de ellos".

Pero también acepta que al rival que se enfrentará es un club muy compacto.

"Marathón está muy bien, desde que ha estado Vargas frente al equipo, ahora inició ganando los dos partidos y el último en Cortés, que no es fácil. Está muy fuerte, pero Olimpia va en buen camino".



Los verdes son muy fuertes jugando de local, Keosseián lo sabe,pero se ilusiona en quitarles el invicto.

"La prueba está que tienen 26 partidos de no perder, es una cancha que la conocen bien y se sienten cómodos, es difícil pero vamos a intentar hacer bien las cosas para traernos los tres puntos".

Adelanta que también puede haber un cambio en su once. "Yo creo que en principio sería el mismo equipo, sí hay un cambio solo sería uno solo, pero después la estructura sería la misma y dale continuidad".

En cuanto al debut de Chavasco: "Hizo un buen partido, pero el equipo en general. Siempre es bueno que los jugadores que vienen de otros equipos o del exterior se vayan acomodando rápido al juego de aquí, pero esto recién empieza".

También llegó el momento de hablar de su llegada al Yankel Rosenthal, casa del Marathón y donde le dio muchas alegrías a los aficionados verdolagas.

"Yo no espero recibimiento ninguno, vuelvo a un lugar que fue mi casa durante mucho tiempo y a una institución que quiero mucho, pero el aficionado de todos los equipos es fanático entonces ellos son hinchas de Marathón, no de 'Manolo' ni de Vargas, sea como sea mí cariño para Marathón está ahí guardado. Lo otro, no es mi deseo que me aplaudan o me puteen", cerró.

Y sobre la propuesta de juego. "Vamos a salir a jugar igual que lo hicimos ante el Vida y el Honduras Progreso. Con los jugadores que trajimos tenemos una apuesta futbolística y no la vamos a cambiar. El rival también juega y lo vamos a respetar", finalizó.