Carlo Costly debutará con Marathón frente al Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Los aficionados del Marathón tendrán un motivo más para llegar este sábado 26 de enero al clásico contra Olimpia: se viene el debut del experimentado delantero Carlo Costly.

Los documentos del jugador ya fueron enviados a la Liga Nacional para que sea inscrito, así que ahora todo dependerá de la decisión que tome el entrenador Héctor Vargas.

Luis Ayala, preparador físico del cuadro verde, reveló que Costly si bien no está en un cien por ciento en la parte física, llegó en buen estado la semana anterior cuando realizó su primera práctica.

“Es un jugador profesional que estaba haciendo trabajos por su parte, aquí lo único que resta con él es el ritmo de juego que le haga falta, pero recordemos que dejó de competir hasta hace poco (ya que jugó la final con Olimpia frente al Motagua)”, detalló.

Por lo pronto, Marathón no se duerme y mañana jugará un amistoso contra el San Juan de la segunda división y ahí aprovechará para que Costly y los jugadores que se sumaron de último al club, vayan sumando minutos de juego.

Sin impedimento

Vargas dijo en un programa que lo único que podría impedir que Costly debutara es que no le entreguen el finiquito del Olimpia; sin embargo, una fuente cercana al cuadro blanca aclaró que esto no será ningún problema, ya que el jugador no tiene contrato con los albos y corroborarlo es fácil, ya que es un trámite que se hace en la Liga Nacional.

“Cuando hay contrato sí debe mostrarse ese finiquito, así que Costly no tendrá problemas en jugar”, expuso la persona que pidió no ser identificada.

Caue deberá esperar. Otro de los jugadores que llegó al equipo verde para el presente torneo es el defensa brasileño nacionalizado uruguayo, Caue Fernandes, quien deberá seguir esperando su debut.

El problema del sudamericano es que antes de irse del Marathón hace dos años fue castigado con tres partidos de suspensión y hasta la fecha solo ha cumplido uno, debido a que en la jornada uno no estaba inscrito aún.

Luego del partido de este sábado contra Olimpia, Caue ya tendrá dos partidos y será ahí cuando la directiva buscará una rebaja del castigo para que pueda aparecer en la cuarta fecha contra Juticalpa el 3 de febrero en suelo olanchano.

Sépalo

Sector Popular: 100 Lps y Silla 300 Lps los precios establecidos por Marathón para el clásico ante Olimpia.