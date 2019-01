Carlos Restrepo: "No tuvimos la contundencia para ampliar el marcador"

San Pedro Sula, Honduras

El entrenador del Real España Carlos Restrepo valoró el juego colectivo de sus dirigidos en el triunfo 1-0 ante Vida que lograron en el estadio Morazán.

"Estuvimos al frente de un partido muy complicado por la propuesta de nuestro rival. Siempre lo tuvimos prácticamente en el campo de ellos esperando poco o provocando alguna situación de error para tratar de contraatacar y me parece que el comportamiento nuestro fue serio a la hora de resolver unos balones difíciles", comenzó diciendo.

El timonel cafetero alabó el trabajo del volante Mario Martínez y del resto del equipo.

"Sabemos que Mario tiene talento pero me quedo con lo colectivo porque el equipo tuvo movilidad y manejo de la pelota. Las opciones que tuvimos no fue para ganar 1-0 pero no tuvimos la contundencia para ampliar el marcador".

Además fue consciente de la falta de contundencia de la Máquina.

"El equipo que arriesga está expuesto a que los rivales tengan opciones. Ellos estaban esperando el error que les diera el resultado. Queremos más goles por la posesión de balón que tenemos. De nada sirve mantener el esférico si no ganamos, entonces quiero que tengamos la pelota y que anotemos goles".

También expresó su opinión acerca de las expulsiones que han sufrido sus jugadores en partidos consecutivos.

"Yo siempre estaré con el jugador que tiene entrega y sacrificio. Muchas veces se da una expulsión porque el fútbol es de roce, porque hay una lucha, porque el jugador hizo una disputa. Esperamos que aquí las expulsiones no sean ingenuas y que nos vayan a dejar en el camino porque este equipo ya tuvo una experiencia en el semestre pasado con la expulsión de Ángel Tejeda y resignó gran parte del Torneo", indicó.