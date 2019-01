Diego Vázquez sobre Fabián Coito, nuevo DT de Honduras: "No tiene méritos"

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua está preparado para su nuevo reto ante el Real de MInas, equipo al que no se le pudo ganar el año pasado en Danlí. "Bien, con toda la semana de trabajo depsués de un gran partido contra Honduras Progreso, reforzamos todos los conceptos para ir a jugar a Danlí", declaró Diego Vázquez.

Vázquez mencionó que no habrá tantos cambios en el 11 titular que salió ante los progreseños. "No creería, veremos si hay algún cambio depende lo que presente el rival".

De lo que está seguro el entrenador es que los mineros serán muy difíciles de vencer. "Sí, todos los partidos tienen su grado de complejidad y en este caso no es la excepción. En Danlí nos costó, no pudimos ganarles ni hacerles goles. Sabemos que tenemos que estar bien nosotros y debemos desarrollar el fútbol que acostumbramos".

En cuanto al delantero Román Rubilio Castillo dijo que "hablamos por teléfono y le dije que descansara, viene de un viaje largo y veremos cómo está de ánimo para jugar".

Sobre el pase internacional del argentino Marcelo Estigarribia mencionó que "tiene algún proceso de trámite un poco más largo, esperamos que llegue".

Finalmente el jugador Alfredo Rosales de Las Delicias FC no se quedó en el plantel azul. "No, porque salieron pidiendo una locura de dinero, es un chico que le vimos condiciones pero lo tenemos que trabajar un tiempo largo, dos o tres años y el club no está en condiciones de desembolsar tanto por futbolistas que debemos trabajar".

"Dos personajes antagonistas, pero sí coincidimos que tiene que ser por méritos el que esté ahí. La verdad es que si van a traer a un técnico que está en las juveniles de Uruguay mejor que dejen a Carlos Tábora o Jorge Jiménez que también han hecho trabajo en las juveniles y conocen el medio".

Vázquez cree que será un error traer a Fabián Coito a la Selección de Honduras. "Totalmente... No ha dirigido profesionales. Traer a alguien que no conoce el medio, que solo ha dirigido juveniles y que no tiene los méritos creo que no... A pesar de ser antagonistas con Héctor Vargas coincidimos en eso".

Ante la posibilidad de que Diego y Vargas tomen a la Selección, el técnico respondió: "Yo de supuestos no hablo, primero que lo ofrezcan los de la Federación. Insisto, a ese cargo hay que llegar por méritos".